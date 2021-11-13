أسعار تذاكر مباراة مصر والجابون القادمة.. احجز مكانك في المدرجات

يبحث الكثيرون من عشاق الساحرة المستديرة عن أسعار تذاكر مباراة مصر والجابون القادمة، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 16 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة 3 عصرا، على ستاد برج العرب في الإسكندرية، في إطار الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، أسعار تذاكر مباراة مصر والجابون القادمة، وخطوات حجزها إلكترونيا عبر موقع «تذكرتي»، والخاص بحجز تذاكر المباريات وغيرها من العروض الترفيهية والمسرحية، كالتالي:

أسعار تذاكر مباراة مصر والجابون القادمة

وافقت الجهات الأمنية على طلب اتحاد الكرة لحضور عدد 5 آلاف مشجع في مباراة مصر والجابون القادمة، وجاءت أسعار التذاكر عبر موقع «تذكرتي»، كالتالي:

- أسعار تذاكر المقصورة الأمامية 300 جنيه.

- أسعار تذاكر الدرجة الأولى 100 جنيه.

- أسعار تذاكر الدرجة الموحدة 50 جنيه.

خطوات حجز تذاكر مباراة مصر والجابون القادمة

- الدخول لموقع «تذكرتي» الخاص بحجز تذاكر مباراة مصر والجابون من هنــــــــــا.

- الضغط على «اشترك الآن».

- ثم اختيار الجنسية الخاصة بالراغب في حضور المباراة.

- إدخال عدد من البيانات، والتي تتضمن «المدينة، المنطقة، لغة التواصل، سنة الميلاد، البريد الإلكتروني».

- الاطلاع على الشروط والأحكام، ثم الضغط على «لقد قرأت ووافقت على الشروط والأحكام».

- إدخال رقم الهاتف المحمول والضغط على «إرسال».

- إدخال رمز التحقق الذي يتم إرساله في رسالة نصية على رقم الهاتف والضغط على «تحقق».

- الاختيار بين نوع الحساب سواء كان حساب ترفيهي فقط أو إذا كان حساب رياضي ترفيهي.

- إدخال بعض البيانات والتي تتضمن «الاسم الأول، الاسم الأوسط كاملا، الاسم الأخير»، ثم الضغط على استكمال، لإتمام تسجي الطلب لفتح حساب «تذكرتي».

- ويمكن دفع قيمة تذكرة مباراة مصر والجابون القادمة عن طريق وسائل الدفع المخصصة للحصول على بطاقة المشجع للذهاب لحضور مباراة مصر والجابون.