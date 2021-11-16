الفنان هشام إسماعيل: احترم اللاعب مصطفي شوبير ولم أقصد التنمر عليه

تصدر الفنان هشام إسماعيل، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب تصريحاته التي أثارت الجدل بين لاعبي الأهلي حول حارس عرين الأهلي مصطفى شوبير.

هشام إسماعيل يخرج عن صمته ويدافع عن نفسه

ليخرج الفنان هشام إسماعيل، عن صمته، ويعلق على تلك الأزمة، نافياً نيته في التنمر عليه، وأنه يحترم حارس عرين الأهلي جداً، وذلك من خلال تصريحات تليفزيونية سابقة له.

هشام إسماعيل: احترم مصطفى شوبير

وأضاف الفنان هشام إسماعيل، من خلال تصريحات تليفزيونية سابقة له، أنه يحترم مصطفى شوبير، ووالده الذي حرص على تشجيعه دائماً حينما دافع عن شباك الفراعنة بكأس العالم عام 1990.

هشام إسماعيل يوضح حقيقة تصريحاته حول مصطفى شوبير

وأشار الفنان هشام إسماعيل، إلى أنه لم يقصد في تصريحاته، بشأن إعلانات الأهلي، أي مما قيل سواء كان الاعتراض على حارس عرين الأهلي مصطفى شوبير، أو التنمر عليه.

إسماعيل يسجل اعتراضه حول تجاهل شركات الدعايا والإعلانات للاعبي الزمالك

وقام هشام إسماعيل، بتسجيل اعتراضه حول قيام الشركات باستخدام لاعبي الأهلي، حتى المغمورين منهم، مثل: مصطفى شوبير، في أعمال الدعاية لمنتجاتهم، في محاولة لتجاهل لاعبي الزمالك.

إسماعيل: لم أقصد التنمر على مصطفى شوبير

وأنهى الفنان هشام إسماعيل، تصريحاته، قائلاً: «أنا احترم مصطفى شوبير، ولم أقصد إطلاقاً التنمر عليه، لأن التنمر ضد الأخلاق، وضد الدين أيضاً»، مشيراً إلى أنه اندهش من تصرفات شركات الدعاية والإعلانات مع لاعبي الزمالك.

حكاية «مش مبسوطة» من مسلسل «زي القمر»

ويذكر أن الفنان هشام إسماعيل، قدم حكاية ضمن حكايات مسلسل «زي القمر»، والتي كانت تحمل اسم «مش مبسوطة»، في أكتوبر الماضي.

فريق عمل حكاية «مش مبسوطة» من مسلسل «زي القمر»

وتشارك في تقديم حكاية «مش مبسوطة»، من مسلسل «زي القمر»، عدد كبير من نجوم الفن، مثل داليا مصطفى، وبشرى، وأحمد سعيد عبد الغني، وغيرهم من النجوم، والتي تُعد من إخراج شيرين عادل.