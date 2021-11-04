هشام إسماعيل: فزاع هيلبس جلاليب ملونة في الجزء السادس من «الكبير أوي»

يترقب جمهور الأعمال الكوميدية في مصر والوطن العربي عرض الجزء السادس من مسلسل «الكبير أوي» من بطولة الفنان أحمد مكي، والذي من المقرر أن ينافس به في موسم رمضان المقبل.

وقال هشام إسماعيل الذي يجسد دور «فزاع» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه استلم الـ 3 حلقات الأولى من المسلسل، على أن يبدأ تصوير المسلسل منتصف شهر نوفمبر الجاري».

وأضاف لـ«الوطن»: «أجريت بروفات على الملابس والجلابيات التي سوف أرتديها في المسلسل، وستكون مختلفة عما ظهرت به في الأجزاء السابقة، مليئة بالألوان المختلفة .

أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء السادس

ويشارك في بطولة المسلسل، بجانب النجم أحمد مكى، نفس نجوم الأجزاء السابقة، منهم بيومي فؤاد وهشام إسماعيل ومحمد سلام، تأليف مصطفى صقر، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج أحمد الجندي.

وشارك في بطولة العمل في الأجزاء الماضية، الفنان أحمد مكي، الذي كان يجسد أكثر من شخصية، وهشام إسماعيل، ومحمد شاهين، ودنيا سمير غانم التي غابت من الجزء الخامس، وأخرج الجزء الأول إسلام خيري، والجزء الثالث هشام فتحي، والأجزاء الثاني والرابع والخامس للمخرج أحمد الجندي، وهو من فكرة أحمد مكي.

أحمد مكي شارك في رمضان الماضي بـ«الاختيار 2»

يذكر أن آخر أعمال أحمد مكي في رمضان العام الماضي، هو مسلسل الاختيار 2، وحظت شخصية يوسف الرفاعي ضابط الأمن التي جسدها «مكي» بإعجاب الجمهور، وشارك في البطولة كريم عبدالعزيز، وسيناريو وحوار هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي.