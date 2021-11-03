هشام إسماعيل: حزين من حصر الجمهور لأعمالي الفنية في شخصية «فزاع»

كشف الفنان هشان إسماعيل، عن استيائه من حصر الجمهور له في شخصية «فزاع» التي قدمها في مسلسل «الكبير قوي» مع النجم أحمد مكي، تاركين جميع أدواره في الأعمال الأخرى التي أداها خلال مسيرته الفنية.

قدمت أدوارًا كثيرة في أعمال مهمة

وقال الفنان هشام إسماعيل، خلال ندوته في «الوطن»، إنه كان في حالة من الحزن الشديد بسبب حصر الجمهور له في شخصية «فزاع»، لافتًا إلى أنه قدّم أدوارًا كثيرة في أعمال كبيرة ومهمة، موضحًا «أنا مثلت أدوار في مسلسلات كبيرة مثل الشيخ زهار وفي مسلسل أهو دا اللي صار».

ظهوري مختلف في «إجازة مفتوحة» و«زي القمر»

وأضاف هشام إسماعيل أنه في خلال الشهرين الماضيين قدّم أدوارًا مختلفة، وجرى عرضها في نفس التوقيت، و«ذلك لإقناع الجمهور بأعمالي الأخرى»، مشيرًا إلى أنه قدم «فطين» الطيب الذي يسعى دائمًا لحل مشاكل كل من حوله في مسلسل «إجازة مفتوحة»، وقدّم شخصية «عماد» الشخص المكروه دائمًا ويسعى للتفكير في نفسه فقط في حكاية «غالية» ضمن مسلسل «زي القمر»، وقدّم شخصية زوج يعمل مهنتين مدرس ثانوية والثانية نقاش ومتزوج ويعاني دائمًا من ضغوطات الحياة اليومية في حكاية «مش مبسوطة» مع الفنانة داليا مصطفى.

ترددت في قبول الجزء السادس من مسلسل الكبير أوي

وأكد هشام إسماعيل، أنه لقى تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، وأنهم كانوا يتفاعلون مع الشخصيات التي قدّمها خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أنه كان من الممكن تفكيره في عدم قبوله مسلسل «الكبير أوي» الجزء السادس، لأنه كان في حالة من القلق لحصره مرة أخرى في شخصية «فزاع».

«فزاع» أحد أضلاع المسلسل المهمة

واختتم هشام إسماعيل حديثه، بأنه متخوف من تجسيده شخصية «فزاع»، لأنه يريد أن يظهر بشكل أفضل مما كان لتواكب العصر، ولأن شخصية «فزاع» هي ضلع من أضلاع العمل ككل، فهذا يثقل عليه كثيرًا من المسؤولية حتى لا تظهر بشكل أقل مما كان أو كما يريد الجمهور.