«المهندسين»: يوم صحي مجاني في أسوان و10 محافظات أخرى للأعضاء وأسرهم

أعلنت لجنة الرعاية الصحية في النقابة العامة للمهندسين عن تنظيم يوم صحي مجاني للأعضاء وأسرهم في 15 محافظة، وبدأت في محافظات «القاهرة 18 يونيو الماضي، المنيا 22 أكتوبر الماضي، الدقهلية 5 نوفمبر الجاري، السويس 13 نوفمبر الجاري»، كما أعلنت عن توقيتات هذا اليوم في 11 نقابة فرعية بالمحافظات متبقية، ومن بينها محافظة أسوان التي شهدت أزمة السيول خلال الأيام الماضية، حيث من المقرر أن تجرى النقابة يوما صحيا فيها يوم 31 ديسمبر المقبل 2021.

يوم صحي مجاني للمهندسين

وفيما يلي توقيتات اليوم الصحي المجاني لأعضاء نقابة المهندسين وأسرهم في 11 نقابة فرعية بالمحافظات وهي:

1- نقابة المهندسين الفرعية بالمنوفية 19 نوفمبر «مبنى النقابة».

2- نقابة المهندسين الفرعية بالشرقية 26 نوفمبر.

3- نقابة المهندسين الفرعية بالجيزة 3 ديسمبر المقبل.

4- نقابة المهندسين الفرعية بالقليوبية 10 ديسمبر المقبل.

5- نقابة المهندسين الفرعية في بورسعيد ودمياط 17 ديسمبر المقبل.

6- نقابة المهندسين الفرعية في سوهاج 24 ديسمبر المقبل.

7- نقابة المهندسين الفرعية في قنا 28 ديسمبر المقبل.

8- نقابة المهندسين الفرعية في أسوان 31 ديسمبر المقبل.

9- نقابة المهندسين الفرعية في مطروح 14 يناير 2022.

10- نقابة المهندسين الفرعية في الغربية 21 يناير 2022.

11- نقابة المهندسين الفرعية في بني سويف 28 يناير 2022.

بروتوكولات تعاون علاجية

كما أعلنت لجنة الرعاية الصحية في نقابة المهندسين عن توقيع عدد من بروتوكولات التعاون العلاجية التي تشمل تخفيضات للمهندسين وأسرهم على الكشف بالعيادات، فضلا عن تفعيل خدمة الصيدلية أون لاين على تطبيق «نقابتي» الذي أطلقته النقابة في إطار ميكنة خدماتها التي تقدمها للأعضاء، والذي يتضمن تخفيضات على الأدوية تصل نسبتها إلى 20%.