«الصناعة»: حجم التبادل التجاري بين مصر وجنوب أفريقيا 139.5 مليون دولار

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أهمية العمل على بناء علاقة استراتيجية بين مصر ودولة جنوب أفريقيا، تسهم في رسم الخريطة الاقتصادية للقارة الأفريقية، مشيرة إلى أهمية تعزيز أطر التعاون بشأن الملفات ذات الاهتمام المشترك، التي تشمل السياسة الصناعية وتحرير التجارة وجذب الاستثمارات وتعميق الصناعة الأفريقية وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج بصورة تحقق مصالح كافة دول القارة السمراء.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدتها الوزارة، مع إبراهيم باتيل وزير التجارة والصناعة والمنافسة الجنوب أفريقي؛ لبحث سبل تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين البلدين، وذلك في إطار مشاركتهما بفعاليات المعرض الأفريقي الثاني للتجارة البينية، الذي يقام خلال الفترة من 15 وحتى 21 نوفمبر الجاري في مدينة ديربان بدولة جنوب أفريقيا، حضر اللقاء السفير أحمد الفاضلي سفير مصر في جنوب أفريقيا، والمستشار تجاري راجي عدلي، رئيس المكتب التجاري المصري بجنوب أفريقيا.

حجم التبادل التجاري بين مصر وجنوب أفريقيا

وقالت «جامع» إن مصر تتطلع لتطوير العلاقات التجارية مع دولة جنوب أفريقيا؛ بما يعكس إمكانات وقدرات أكبر اقتصادين في القارة وأكثرهما تنوعًا، مشيرة إلى أهمية تفعيل العمل المشترك بين الجانبين لتنفيذ المبادرات وآليات التعاون المتفق عليها بين مصر ودولة جنوب أفريقيا، لافتةً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال عام 2020 نحو 139.5 مليون دولار، منها 68.3 مليون دولار صادرات مصرية.

كما تعمل في مصر نحو 73 شركة جنوب أفريقية برأس مال مصدر بلغ حتى مطلع يونيو 2020 نحو 470.20 مليون دولار، بلغت مساهمة الجانب الجنوب أفريقى فيها نحو 18.21 مليون دولار، وتشغل جنوب أفريقيا المرتبة الـ64 في قائمة الدول المستثمرة في السوق المصري.

تشكيل مجلس أعمال مشترك مع جنوب أفريقيا

وأوضحت الوزيرة أن المباحثات تناولت أهمية التنسيق بين الجانبين لعقد اجتماعات اللجنة التجارية المصرية الجنوب أفريقية، التي استضافت القاهرة اجتماعها الأخير في عام 2016، وكذا السعي لتشكيل مجلس الأعمال المشترك، مؤكدة أهمية دور القطاع الخاص في البلدين للمساهمة في إحداث نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية التي تربط بين مصر وجنوب أفريقيا، فضلا عن أهمية تنمية التعاون المشترك بين الجانبين في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

مصر وجنوب أفريقيا من أهم 10 شركاء تجاريين بالقارة الأفريقية

ولفتت إلى أنه تم أيضا بحث أهمية الانتهاء من محور القاهرة-كيب تاون، الذي يسهم في جعل مصر وجنوب أفريقيا من أهم 10 شركاء تجاريين بالقارة الأفريقية في غضون 5 سنوات فمن المستهدف أن يسهم المحور في زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.

ومن جانبه، أكد إبراهيم باتيل وزير التجارة والصناعة والمنافسة الجنوب أفريقي، حرص بلاده على تحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة مع مصر، خاصة وأن اقتصاد الدولتين يعدان من أهم وأكبر اقتصادات دول القارة السمراء، مشيرًا إلى أن تحقيق التكامل بين الجانبين يمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون القاري خاصة في ظل عضوية مصر وجنوب أفريقيا في اتفاقية التجارة الحرة القارية Af cfta.