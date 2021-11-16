الانتهاء من مشروعات البنية المعلوماتية الذكية للعاصمة الإدارية الجديدة

قال المهندس محمود الفرغلي، رئيس مجلس إدارة شركة "إيزي لايف تكنولوجيز" المسؤولة عن مشروعات وأنظمة التكنولوجيا في العاصمة الإدارية الجديدة، إن العاصمة الإدارية الجديدة أدخلت مصر عالم المدن الذكية من أوسع الأبواب بفضل رؤية القيادة السياسية التي تعمدت أن تصبح الجمهورية الجديدة قلعة للتكنولوجيا والابتكار وأن تحتل مراكز متقدمة في جذب الاستمارات العالمية،.

انتهاء معظم مشروعات البنية المعلوماتية الذكية

وذكر الفرغلي أنه جرى الانتهاء من مشروعات البنية المعلوماتية الذكية لأغلب المشروعات الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة وعلى رأسها مشروع تنفيذ أنظمة تكنولوجيا إدارة المباني الذكية للتحكم في شدة الإضاءة، وذلك من خلال تركيب أكثر من 12 ألف سنسور للتحكم في الإضاءة لتوفير الطاقة وذلك بالتعاون مع حسن علام وجاما والرواد.

تركيب 4 آلاف متر كابلات ضوئية بهيئة البريد

ولفت إلى أنه جرى تركيب نحو 4 آلاف متر من كابلات الألياف الضوئية بالمقر الرئيسي الجديد لهيئة البريد المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى 106 آلف متر من كابلات المعلومات، وتوريد 22 كابينة معلومات ومركز بيانات.

وأعلن الفرغلي عن توريد وتركيب 3 آلاف جهاز للتحكم في الإضاءة وتوفير استهلاك الطاقة في عدد من البنوك بالعاصمة الإدارية منها: بنك الإسكان والتعمير والبنك التجاري الدولي وبنك التنمية الصناعية في العاصمة الإدارية الجديدة في إطار جهود الدولة لدعم الحلول الذكية لتوفير الطاقة، وذلك للاستعداد لنقل الموظفين.

مصر تدخل عالم المدن الذكية من أوسع أبوابه

وأشار إلى أنه جرى تركيب أكثر من 12 ألف سنسور بالتعاون مع كبرى الشركات لتوفير استهلاك الطاقة، إضافة إلى مشروع تنفيذ تكنولوجيا إدارة المباني الذكية والتحكم في الطاقة بالمقار الجديدة للوزارات.

وتولت شركة «إيزي لايف تكنولوجيز» مسئولية تنفيذ شبكات الاتصالات والمعلومات في مشروع مركز مصر الثقافي الاسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع جماعة المهندسيين الاستشاريين ECG وشركة المقاولين العرب، وقامت بتورييد 77 ألف متر من كابلات الألياف الضوئية ، و 350 ألف من كابلات المعلومات، إضافةً إلى توريد 252 راك من كبائن المعلومات ومراكز البيانات، كما شاركت في تنفيذ أعمال التحكم في الإضاءة في مراكز البيانات الرئيسية بمركز بيانات المنصورة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقدم الفرغلى عددا من المقترحات الفنية، كما تولى دراسة أنظمة تكنولوجيا إدارة المباني الذكية لمشروع مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية، وهي مدينة ذكية متخصصة في العلوم والمعرفة.

كما قدم أيضًا عددا من الحلول الذكية لمنطقة الأعمال المركزيةـ والتي تضم البرج الأيقوني والذي يُعد أطول برج في أفريقيا.