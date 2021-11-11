مسؤولو الإسكان يتابعون سير العمل بـ«كابيتال بارك» في العاصمة الإدارية 

أجرى المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، والمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، والمهندس عمرو خطاب، عضو المكتب الفني لوزير الإسكان، جولة موسعة لمتابعة سير العمل بالقطاعات المختلفة بمشروع الحدائق المركزية «كابيتال بارك» في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح مساعد نائب رئيس الهيئة لتنمية وتطوير المدن، بحسب بيان عنه، أنّه تفقد الأعمال الجاري تنفيذها بقطاعات المشروع الـ3، وجرى التشديد على شركات المقاولات العاملة بالمشروع بتكثيف الجهود المبذولة للانتهاء من تنفيذ المشروع بأعلى جودة، والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من التنفيذ.

مناطق ترفيهية عالمية في «كابيتال بارك»

وأشار عضو المكتب الفني لوزير الإسكان، ورئيس مجموعة العمل لمتابعة المشروع، إلى أنّ الحدائق المركزية «كابيتال بارك» أكبر حديقة مركزية في الشرق الأوسط، وثاني أكبر حديقة على مستوى العالم، ويبلغ طولها أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو 1000 فدان، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.

وأضاف أنّ المشروع يحتوي على مساحات خضراء، وبحيرات، وملاعب، وممرات للدراجات، ومجمعات مطاعم، ومناطق ترفيهية، ومساحة مخصصة لإقامة مشروعات استثمارية مستقبلية، ويضم المشروع المكونات التالية (بحيرة القراءة والعلوم - حديقة تعليمية للأطفال - الساحة الاحتفالية - بحيرة الفنون - الحديقة التراثية - النادي الريفي - النادي الرياضي - الساحة المركزية - مجمع المطاعم - السينما المفتوحة - الحديقة التفاعلية - حديقة الأعمال الفنية - بحيرة القوارب - واحة الرفاهية - حديقة ذات طابع إسلامي).

3 قطاعات في «كابيتال بارك»

وقال المهندس شريف الشربيني، إنّ الحدائق المركزية «كابيتال بارك» تنقسم من الشرق إلى الغرب لـ3 قطاعات، فالقطاع الأول CP 01 يحاكي البيئة، ويضم أكثر من 250 فدانا من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التي تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهي (الحديقة الإسلامية – الحديقة المُغطاة – النادي الاجتماعي – المنتجع الصحي المتكامل – البحيرات والمطعم).

وتابع أنّ القطاع الثاني وهو CP 02، مركزي ورئيسي للأنشطة الثقافية والترفيهية، ويضم المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التي تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهي (حديقة الأعمال الفنية – الحديقة التراثية – منطقة الألعاب الترفيهية – ساحات الاحتفالات والمسرح المفتوح) بإجمالي مساحة أكثر من 60 فدانا.

أما القطاع الثالث CP 03، فأكد أنّه يجسد طبيعة وخصوصية الحدائق العامة، وارتباطها الوثيق بالمحيط المباشر، والمتمثل في منطقة الأعمال المركزية CBD، ويضم هذا الجزء نحو 250 فدانا من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التي تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهي (حديقة تعليمية للأطفال – مكتبة مفتوحة وحدائق للقراءة – الساحة المركزية ومنطقة المطاعم – النادي الرياضي الترفيهي) بإجمالى مساحة أكثر من 50 فدانا.