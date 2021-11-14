أعلنت العديد من الوزارات المصرية عن موعد نقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية، وذلك ضمن الخطة التي تسسير عليها الحكومة لنقل كل المقرات الوزارية إلى العاصمة الإدراية الجديدة، مؤكدين على أن عملية الانتقال ستكون بشكل تدريجي وعلى مراحل متعددة، حيث سيكون موعد انتقال الأعداد المدرجة في المرحلة الأولى ومرحلة ثانية وفقا للخطة كل وزارة.

وتكشف «الوطن» موعد نقل الموظفين إلى العاصمة الإدراية

وحددت وزارة الإسكان موعد نقل الموظفين إلى العاصمة الإدراية الجديدة، مشيرة إلى أنه سيجري نقل 3 آلاف موظف من كل الوزارات في المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية، وسيجري نقل الموظفين لحين الانتهاء الكامل من الحي الحكومي ومباني الوزارات، لافتة أن الدفعة الأولى من نقل موظفين ستكون من نصيب وزارة الإسكان، ومن المقرر نقل 200 لـ250 موظفًا في كل القطاعات من أجل استلامهم الأجهزة والنظم الإلكترونية.

الحي الحكومي يعد جاهزا بشكل كامل

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، في تصريحات له، إن الحي الحكومي يعد جاهزا بشكل كامل، خاصة وأن العد التنازلي بدأ استعدادا لتسليم الوزارات مقراتها في هذا الحي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يتم اختبار الأجهزة المستخدمة والأنظمة الحديثة في تلك المقرات قبل أن يتم انتقال الموظفين الحكوميين إليها.

تشكيل لجنة للاستعداد للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة

وفي سياق متصل، قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن موعد وعدد الموظفين المقرر نقلهم من ديوان عام الوزارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، أنه تم تشكيل لجنة للاستعداد للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، على أن يتم تدريب الموظفين قبل الانتقال إلكترونيا، لأن التعامل سيكون إلكترونيا بالكامل، ولن يتم استخدام الأوراق.

وأوضح سعفان، أن عدد الموظفين الذين سينتقلون إلى العاصمة نحو 450 موظفا، وبمجرد الانتقال للعاصمة سيتم العمل منها، وغلق المقرات الحالية للوزارات.