خبيرة تغذية تكشف مخاطر وفوائد نظام «الكيتو دايت» وطريقة الاستفادة منه

يلجأ العديد من المواطنين مؤخراً إلى اتباع نظام الكيتو دايت بهدف انقاص الوزن بشكل سريع لما يسببه هذا النظام من الشعور بالشبع، اعتماداً على المعلومات المتوفرة عبر شبكة الإنترنت دون الرجوع أو المتابعة مع طبيب متخصص، لذا تستعرض «الوطن» من خلال خبيرة طبية كل ما يريد المواطن معرفته حول نظام الكيتو دايت، ومدى فعاليته وخطورته على الجسم.

ما هو نظام الكيتو دايت؟

توضح الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية والسمنة، تفاصيل نظام الكيتو دايت، بأنه عبارة عن أن الطعام المُقدم للشخص مصدره 75% من الدهون، و25% من البروتين والنشويات، على ألا تزيد نسبة النشويات داخله عن 5%، «نسب الدهون في النظام ده عالية جداً، لأنهم بياكلوا الأكل اللي بزيت جوز الهند، والكريمة، والمكسرات، ودقيق اللوز، ودقيق جوز الهند، والسمسم».

وأشارت «ليندا» في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إلى أن هذا النظام يجعل الشخص يشعر بالشبع لفترة طويلة، لأن الدهون هي أكثر ما يشعر الفرد بالشبع، وهو على عكس السكريات، مثل تناول الفرد للشيكولاتة والتي يشعر بعدها بالجوع بساعة، مضيفة: «الدهون بتشبع وكل حاجة، بس بردو مينفعش يبقى أكله كله دهون، لأن الجسم يحتاج 30% فقط دهون».

علاج نظام الكيتو لأطفال الصرع والتوحد

وأكدت استشاري التغذية العلاجية والسمنة، أن نظام الكيتو في البداية تم اختراعه للأطفال المصابين بزيادة في كهرباء المخ والصرع ومرضى التوحد، وهو ما وجدوه يُحدث تحسن كبير في علاج الطفل بجانب النظام العلاجي المخصص له.

خطورة اتباع نظام الكيتو دايت

وتابعت «ليندا» أن العديد من الأطباء أوضحوا أثناء بعض المؤتمرات أنهم قابلوا العديد من المرضى في استقبال المستشفيات وحالتهم كانت صعبة للغاية ومتدهورة بسبب اتباعهم لنظام الكيتو دايت، «نظام الكيتو بيأثر على الكلى والكبد والقلب ويُحدث خلل في العديد من وظائف الجسم»، وأوضحت أن نظام «منخفض الكربوهيدرات» هو النظام الأفضل لإنقاص الوزن لأنه لا يحرم الجسم من أنواع معينة بل يعتمد على تناول الطعام بنسب قليلة، مضيفة: «الناس فاكرة إن نظام الكيتو دايت هو أكل اللحمة والسمك والفراخ كتير، وده غلط دي بروتين مش دهون».