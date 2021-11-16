أمطار على القاهرة الكبرى والوجه البحري خلال ساعات

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة بداية من مساء اليوم حتى صباح يوم الأربعاء المقبل، على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30% تقريبًا على فترات متقطعة.

كما توقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية «السلوم - مطروح - الإسكندرية»، بنسبة 30% تقريبًا على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم

وأشار خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، على أن يكون الطقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على جميع أنحاء البلاد.

ووفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية جاءت توقعات درجات الحرارة اليوم وغدا كما يلي:

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 16.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.