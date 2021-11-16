حالة الطقس اليوم 16-11-2021.. شبورة وأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، اليوم الثلاثاء، طقسا معتدل الحرارة خلال ساعات النهار، مائلًا للحرارة على جنوب الصعيد، فيما يكون الطقس لطيفًا ليلًا في أول الليل، مائلا للبرودة في آخره، وخلال ساعات الصباح الباكر على الأنحاء كافة.

حالة الطقس اليوم في مصر

وقال الخبراء، في بيان صادر عن الهيئة اليوم، إن الشبورة المائية تتكون في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية «السلوم - مطروح - الإسكندرية»، بنسبة 30% تقريبًا على فترات متقطعة، فيما يكون هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة من مساء غدٍ الثلاثاء إلى صباح الأربعاء على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30% تقريبًا على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وأوضح خبراء الأرصاد، أن البحر المتوسط حالته معتدلة؛ إذ يتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، أما البحر الأحمر حالته من خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 26 18

الإسكندرية 25 19

وادي النطرون 25 18

طنطا 26 17

شبين الكوم 26 18

دمنهور 25 18

بلطيم 25 17

مطروح 24 18

السلوم 23 16

سيوة 25 15

بورسعيد 25 19

دمياط 25 18

الزقازيق 26 18

المنصورة 26 18

الإسماعيلية 26 17

السويس 27 19

العريش 26 19

رفح 27 18

رأس سدر 26 17

نخل 25 11

نويبع 25 21

طابا 25 20

كاترين 20 12

الطور 27 20

شرم الشيخ 27 20

الغردقة 28 20

مرسى علم 28 19

الفيوم 26 16

بني سويف 26 16

المنيا 27 16

أسيوط 27 17

سوهاج 27 17

قنا 28 16

الأقصر 28 19

أسوان 29 20

إدفو 29 20

أبو سمبل 28 20

الوادي الجديد 28 18

شلاتين 27 19

أبو رماد 27 19

حلايب 26 20

رأس حدربة 26 20