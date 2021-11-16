الأرصاد تكشف بالخرائط عن طقس اليوم: أمطار تمتد للقاهرة وشبورة كثيفة

كشفت صفحة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، آخر تطورات حالة الطقس في كل أنحاء الجمهورية، ونشاط الرياح وتوقعات سقوط الأمطار والشبورة المائية، متضمنة خرائط من الأقمار الصناعية.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات أبرز أماكن سقوط الأمطار اليوم وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

الأمطار تمتد للقاهرة

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس اليوم الثلاثاء، بأن السواحل الغربية تتأثر بسقوط الأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة على كل من السلوم ومطروح، تصل في نهاية الفترة إلى الإسكندرية، ولكن مع نهاية يوم الثلاثاء، وبداية من الساعات الأولى ليوم الأربعاء تمتد الأمطار لتشمل الدلتا وتصل إلى القاهرة .

الطقس مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء

وأضافت أنه يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كافة الانحاء.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تكون شبورة مائية كثيفة الثلاثاء في الصباح الباكر حتى الساعة الثامنة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم في مصر

القاهرة 26 18

الإسكندرية 25 19

وادي النطرون 25 18

طنطا 26 17

شبين الكوم 26 18

دمنهور 25 18

بلطيم 25 17

مطروح 24 18

السلوم 23 16

سيوة 25 15

بورسعيد 25 19

دمياط 25 18

الزقازيق 26 18

المنصورة 26 18

الإسماعيلية 26 17

السويس 27 19

العريش 26 19

رفح 27 18

رأس سدر 26 17

نخل 25 11

نويبع 25 21

طابا 25 20

كاترين 20 12

الطور 27 20

شرم الشيخ 27 20

الغردقة 28 20

مرسى علم 28 19

الفيوم 26 16

بني سويف 26 16

المنيا 27 16

أسيوط 27 17

سوهاج 27 17

قنا 28 16

الأقصر 28 19

أسوان 29 20

إدفو 29 20

أبو سمبل 28 20

الوادي الجديد 28 18

شلاتين 27 19

أبو رماد 27 19

حلايب 26 20

رأس حدربة 26 20