سقوط مسجل خطر هارب من 1195 سنة سجن بفيلا بالتجمع: «عليه 124 قضية تزوير»

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط مسجل محكوم عليه بالسجن 1195 سنة، في 124 قضية بمحافظة بورسعيد.

ضبط هارب من 1195 سنة سجن

ووفق بيان أصدرته وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، فقد أكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، اختباء «أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة شرق ببورسعيد» مطلوب التنفيذ عليه في 124 قضية «تزوير»، بإجمالي مدد حبس «1195 سنة» بإحدى الفيلات الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة خشية ضبطه.

جرى ضبط المتهم حال تواجده بالفيلا المشار إليها، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.