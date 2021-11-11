ضبط مسجل محكوم عليه بالسجن 30 سنة في 16 قضية بالبحيرة

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن البحيرة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور، ومطلوب التنفيذ عليه في 16 قضية، ما بين سرقة وتبديد، بإجمالي عقوبات بالحبس 30 سنة، بارتكاب وقائع سرقات سيارات ومساومة مالكيها لإعادتها، مقابل مبالغ مالية.

ضبط المسجل المطلوب وبحوزته بندقية «خرطوش»

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المسجل المطلوب، وأمكن ضبطه حال استقلاله سيارة ربع نقل، وبحوزته بندقية «خرطوش»، وعدد من الطلقات لذات العيار، و2 هاتف محمول.

لوحات معدنية غير مسروقة على سيارة مُبلغ بسرقتها

وبالكشف عن اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارة، تبين أنها خاصة بإحدى شركات النقل، غير مُبلغ بسرقتها، وعند الكشف عن السيارة، تبين أنها مُبلغ بسرقتها في المنوفية وتحمل لوحات معدنية مختلفة.

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب 12 واقعة سرقة سيارات، ومساومة مالكيها على دفع مبالغ مالية مقابل إعادتها، واستخدام الهاتفين المضبوطين في الاتصال بأصحاب السيارات ومساومتهم، مشيراً إلى أنه أعاد جميع السيارات، عقب الحصول على مبالغ مالية من أصحابها، في كافة الوقائع، عدا السيارة المضبوطة.

سقوط أخطر عصابة لسرقة السيارات بالبحيرة

وألقى قطاع الأمن العام، بقيادة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة، في وقت سابق، القبض على سائقين وميكانيكي، كوّنوا تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة السيارات، وتمكنوا من ارتكاب 8 وقائع سرقة سيارات بالقوة، وتحت تهديد السلاح، وإعادة بيعها بعد التلاعب بها.

وأكدت معلومات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بأمن البحيرة، قيام سائقين وميكانيكي، لهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقات السيارات بأسلوب المغافلة، متخذين من مركزي كوم حمادة وإيتاي البارود، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.