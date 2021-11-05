ضبط محكوم عليه هارب من 40 سنة سجن في القاهرة

تمكنت وزارة الداخلية، من ضبط محكوم عليه هارب، استولى على نحو 3 ملايين جنيه من المواطنين؛ بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح، في منطقة حدائق القبة.

أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة، تردد أحد الأشخاص محكوم عليه في قضايا «نصب وشيكات» دائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم وتبين أنه تاجر، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل ومطلوب التنفيذ عليه في 23 حكم حبس جزئي «شيكات - تبديد»، بإجمالي عقوبات بلغت «حبس 39 سنة و8 شهور» وكفالات مالية قدرها 180 ألف جنيه.

الاستيلاء على 3 ملايين بالنصب على المواطنين

وفي وقت لاحق حضر لديوان القسم «6 أشخاص»، وأقروا بتضررهم من المتهم لقيامه بالنصب عليهم، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم باستثمارها في مجال استيراد وتصدير الأحذية مقابل أرباح شهرية وعدم التزامه بتسديد الأرباح وتهربه من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها، إذ بلغ إجمالي المبالغ المالية المستولى عليها (2٫810٫000 جنيه).

وبمواجهة المتهم بما جاء بأقوال المجني عليهم، والأحكام الصادرة ضده أقر بها.