جولة معًا حول العالم من ايديال ستاندرد تصل إلى دبي ضمن فعاليات إكسبو دبي 2020

بعد النجاح الباهر الذي حققته جولة معاُ حول العالم في ميلانو، برلين، لندن وباريس؛ تصل الجولة إلى دبي في 22 نوفمبر. سيكون الاندماج المبتكر عبر الإنترنت مع المصممين المشهورين عالمياً الذين سيستكشفون مدينة دبي وتراثها التصميمي يعد المحطة الخامسة من سلسلة معاً حول العالم.

مع الطموح والإلهام والترفيه، ستخلق الجولة في دبي سلسلة من اللحظات التي لا تُنسى، وستغوص في أعماق المدينة الأيقونية المشهورة بالجمال والأناقة والبراعة.

تُعرف دبي باسم بوتقة الثقافات العالمية، وهي موطن لأشخاص من أكثر من 100 جنسية وهذا الدمج الثقافي يجعلها فريدة من نوعها بكل الأشكال.

إن إنسيابية التصميم التجريدي - دون التقيد بمعيار تقليدي واحد - قد شبه المدينة العالمية بلوحة فنية مميزة وفريدة.

سيجتمع روبرتو بالومبا، مدير التصميم في ايديال ستاندرد، مع المهندس المعماري يانوس روستوك، و المهندس المعماري جو تابت، و مصممة الديكور كريستينا زانيك، بالاضافة إلى دكتور روبرت بلات من اكسبو دبي، و السيد أحمد السلامي من بلدية دبي، في رحلة إستكشاف تأثير تراث وتطور دبي في تصميمها.

وقد صرح السيد / أحمد حافظ، الرئيس التنفيذي لشركة ايديال ستاندرد لمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا "إن استضافة الجناح البلجيكي في إكسبو 2020 دبى لجولة ايديال ستاندرد معا حول العالم، يمنحنا منصة دولية لعرض براعتنا في التصميم والتصنيع. سوف نغوص فى أعماق التصميمات المتنوعة وتطورها والتي تعكس روعة وجمال مدينة دبي.

إن سحر المدينة وجاذبيتها المرتبطان مع الثقافة الإسلامية العميقة الجذور والفن، يجعلها حقًا رمزًا عالميًا ".

وفي هذا السياق، قال السيد فريدريك تريزنسكي، مدير التسويق والابتكار لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا :" دبي مدينة متفائلة دائماً.

إن الزحام والضجيج، والهندسة المعمارية الرائعة، والصحاري والشواطئ، والأهم من ذلك، رحلة المدينة التي أصبحت مركزاً عالميًا تلهمني أنا وكثيرين غيري. إنها تتوافق مع قيمنا الشخصية والوظيفية المعاصرة. سيكون حدث دبي مثيرًا، حيث سيجلب الأسلوب الاستثنائي المتأصل في دبي إلى الحياة".

يعد حدث دبي هو ما قبل الأخير من سلسلة جولة معا حول العالم، وستختتم الجولة العام المقبل في شنغهاي، حيث ستكون المحطة الأخيرة.