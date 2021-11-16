غيوم بسماء إسكندرية ورئيس القابضة للمياه يتفقد الشوارع قبل نوة المكنسة

حاصرت الغيوم سماء مدينة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، وذلك قبل 4 ساعات تقريباً من قدوم نوة المكنسة، والتي من المتوقع أن تبدأ الساعه 5 مساء اليوم، حيث وصلت توقعات هيئة الأرصاد الجوية بطقس متقلب غير مستقر على المدينة الساحلية، مع نشر مواعيد قدوم النوة ورفع درجة الاستعداد والتأهب الشديد.

رئيس القابضة يصل إسكندرية قبل المكسنة

ومع حالة الترقب لاستقبال أول نوة في الإسكندرية ممطرة وهي النوة العنيفة، تواجد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اليوم الثلاثاء، في شوارع الإسكندرية وذلك للتأكد من اتمام كافة استعدادات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية لنوة «المكنسة».

وتفقد رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عدد من البؤر الساخنة التي تشهد تراكمات الأمطار بداية من منطقة الشاطبي بطريق كورنيش الإسكندرية، والتي تضم سيارات مدمجة وفرق التحرك السريع، للتعامل مع سقوط الأمطار.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية أعلن، عن رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وذلك للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

نوة المكنسة في الإسكندرية

وتعد نوة المكنسة، هى النوة الأعنف وأولى النوات الشديدة التي يبدأ بها الشتاء في 16 نوفمبر من كل عام، وتستمر لمدة 4 أيام، ويصاحبها أمطار غزيرة ورياح شمالية غربية.