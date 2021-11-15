نوة المكنسة في الإسكندرية تعرف على موعد قدومها

تأهبت محافظة الإسكندرية استعداداً لاستقبال «نوة المكنسة»، وهي أول نوة تأتي على المدينة الساحلية خلال شهر نوفمبر الجاري، وذلك في ظل التغيرات المناخية التي تشهدها البلاد هذه الأيام، والتي كانت سببباً في تغيير جدول نوات الأمطار، حيث من المتوقع أن تأتي نوة المكنسة خلال الساعات المقبلة، وتحديداً غداً الثلاثاء، وفقاً لجدول نوات الأمطار الذي تم إعداده من قبل هيئة ميناء الإسكندرية.

موعد نوة المكنسة في الإسكندرية

وتأتي نوة المكنسة في يوم 16 نوفمبر من كل عام، ومن المتوقع أن تكون في نفس الموعد هذا العام، وسط مخاوف من أن تكون أكثر حدة على مدينة الإسكندرية، التي تشهد رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى، لاستقبال النوة الشديدة والأمطار الغزيرة التي من المتوقع أن تهطل لمدة 4 أيام متتالية، ثم تنقطع، وتتساقط مرة أخرى بعد أسبوع، فيما يسمى نوة «باقي المكنسة».

سبب تسمية «نوة المكنسة»

وسميت هذه النوة باسم «المكنسة»، وذلك نسبة إلى قيامها بكنس البحر من التغيرات الشديدة، وذلك بسبب شدة الرياح الباردة التي تهب، وهي رياح شمالية غربية، تتسبب في تيارات بحرية شديدة يشهدها البحر أثناء النوة، التي تستمر لمدة 4 أيام.

ثم تأتي نوة «باقي المكنسة» في نفس الشهر الجاري، وتستمر لمدة 4 أيام أيضاً، وتهب على الإسكندرية رياح جنوبية غربية هذه المرة، مع عواصف شديدة.

الإسكندرية تستعد لنوة المكنسة

ورفعت شركة الصرف الصحي في محافظة الإسكندرية حالة الطوارئ، وذلك لاستقبال نوة المكنسة، مع متابعة هيئة الأرصاد الجوية، من أجل التعرف على موعد قدوم نوة المكنسة، حيث يتم نشر سيارات الكسح في الشوارع، وذلك لمجابهة الأمطار، تحسباً لأي تراكمات، خاصةً في البؤر الساخنة الموجودة في المحافظة.