الإسكندرية تهيب بالمواطنين توخي الحذر من «المكنسة» وتصدر تعليمات للسلامة

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد وإعلان حالة الطواريء في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء، للتعامل مع حالة عدم الإستقرار فى الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد، وذلك وفقا للبيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وبناء على خرائط الطقس الواردة من وزارة الموارد المائية والري، وتحذير شركة الصرف الصحي بالمحافظة من تعرض البلاد لحالة من عدم الإستقرار فى الأحوال الجوية.

ووفقا لبيان صحفي، شدد المحافظ على جميع المسئولين التنفيذيين وشركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وأضاف البيان أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في الإنعقاد بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار، وتهيب محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحذر ‏ واتباع التعليمات الأتية للحفاظ على سلامتهم:

• تقليل التحرك بالسيارات اعتبارا من مساء اليوم وحتى صباح غد، للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار بالتحرك وممارسة مهامها.

• تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم في الساعة، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

• عدم ‏الوقوف أسفل شرفات المنازل القديمة والمتهالكة.

• عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

• عدم ‏الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.

• عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

• عدم ركن السيارات بجوار الأشجار لتفادي سقوطها بفعل الرياح.