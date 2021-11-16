انطلاق خدمة الإنترنت المجاني رسمياً داخل محطة مصر برمسيس بدءا من 1 ديسمبر

تحت رعاية الفريق مهندس /كامل الوزير - وزير النقل وفي اطار المشروعات الجديده التي تتبناها الوزارة والتي تهدف الى خدمه المواطن المصري وخدمه خطط التنميه الشامله التى يشهدها قطاع النقل في مصر في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تتسق ورؤيه الجمهوريه الجديدهوفي سبيل تطوير خدمات الهيئه القوميه لسكك حديد مصر والسعي الى توفير الرفاهيه لجمهور رواد محطه مصر برمسيس لتضاهي محطات القطارات العالميه فقد قامت شركة ام او تي للاستثمار والتنمية (احدى شركات الهيئة القومية لسكك حديد مصر والذراع الاستثمار لوزارة النقل) بتوقيع تعاقد مع شركة كيميت KMT بهدف توفير خدمه انترنت مجاني Wi-Fi داخل المحطة بجميع ارصفتها وساحاتها وسوف تنطلق الخدمة رسميا 1/12/2021

و شركه كيميت KMT هي شركه مصرية تاسست عام 2016 وقامت بتنفيذ بعض المشروعات الاعلاميه في مرافق السكة الحديد و مترو انفاق القاهرة الكبرى ذات طابع ثقافي خدمي.

ويعد مشروع توفير خدمه انترنت مجاني Wi-Fi داخل محطة مصر برمسيس احد وسائل تعظيم خدمات القيمة المضافة لمرفق السكة الحديد وزيادة مواردها وجذب شرائح مختلفه من الجمهور بالاضافه الى تعزيز الصوره العالميه للمحطه وقطاع النقل بصفه عامه امام رواد المحطه من المواطنين والسائحين