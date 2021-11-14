النقل تغلق طرقا وكباري بسبب حالة الطقس: حريصون على حياة المصريين

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري، التابعة لوزارة النقل، غلق عدد من الطرق بالتنسيق مع إدارات المرور المختصة، وهي طرق «مرسى علم - القصير وقفط - القصير وقنا - الأقصر الصحراوي الشرقي»، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل، للحفاظ على أرواح المواطنين من خطر السيول، التي قد تصعّب السير على الطرق، خاصة في ظل الأحوال الجوية غير المستقرة في المحافظة.

توجيهات رئاسية بالحفاظ على أرواح المواطنين من خطر السيول

وأوضحت وزارة النقل في بيان عنها، أنّ قرار إغلاق الطرق يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري، برفع درجة الاستعداد القصوى للهيئة ومعدات الإنقاذ والصيانة، لمجابهة تأثير سقوط الأمطار والسيول على مناطق البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وأكدت الهيئة، انتشار مجموعات الإنقاذ والطوارئ والصيانة، لاستعادة كفاءة طرق البحر الأحمر وسيناء، حالة تضررها نتيجة السيول.