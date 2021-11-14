وزير النقل يشيد بتجربة «صفر حوادث» بالسويد.. ويبحث التعاون معها في BRT

التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم، هوكان إيمسجورد، سفير السويد في القاهرة، بحضور تحالف الشركات السويدية والمصرية بقيادة فولفو، لبحث التعاون مع الجانب المصري في مشروع BRT على الطريق الدائري.

التجربة السويدية و«صفر حوادث»

في بداية اللقاء، أكد وزير النقل بحسب بيان، عمق العلاقات التي تربط بين الشعبين والحكومتين والقيادتين المصرية والسويدية، مشيدا بالتجربة السويدية في مجال السلامة على الطرق «صفر حوادث»، كما تطلع إلى الاستفادة من الخبرات السويدية في تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان على الطرق المصرية، بالتوازي مع تنفيذ الدولة مشروعات عملاقة في مجال الطرق والكباري في جميع أنحاء الجمهورية.

من جانبه، أعرب السفير السويدي في القاهرة، عن سعادته بلقاء وزير النقل، وعن استعداد الجانب السويدي لتقديم أنواع الدعم ونقل الخبرات والتكنولوجيا إلى الجانب المصري في مجالات النقل المختلفة، مؤكدا رغبة تحالف الشركات السويدية والمصرية بقيادة فولفو وأبناء حسن علام، للتعاون مع الجانب المصري في مشروع BRT على الطريق الدائري.

توسيع وتطوير الطريق الدائري

وأكد وزير النقل أهمية المشروع الذي يمثل تحولا مهما في وسائل المواصلات بمصر، مشيرا إلى تنفيذ الأعمال الاعتيادية للمشروع بالتوازي مع تنفيذ أعمال توسيع وتطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، ودون الانتظار لنهو إجراءات المشغل والمورد لأتوبيسات BRT.

ولفت الوزير، إلى أنّ هناك عدد كبير من الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، تواصلت مع وزارة النقل للتعاون معها في هذا المجال، موضحا أنّ الوزارة ترحب بالتعاون مع الشركات كافة، على أن يكون المحدد في اختيار شريك التعاون هو العرض المقدم من هذه الشركات، حيث سيتم اختيار أفضل العروض بما سيحقق الصالح العام لوزارة النقل المصرية.

وتابع وزير النقل، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في مجالات النقل المختلفة، وبينها مجال أتوبيسات BRT لإنشاء مصانع لها في مصر، وتوطين هذه النوعية من الصناعة بمصر، لتكون نقطة انطلاقة للسوق المحلي والأفريقي والشرق أوسطي.

وأعرب مسؤولو، شركة فولفو العالمية، عن الرغبة والاستعداد التام للتعاون مع مصر في هذا المجال، خاصة في ظل النهضة التي تعيشها مصر في مجال البنية التحتية والنقل والمواصلات، كما أعرب مسؤولو ناشيونال إكسبريس عن الأهمية الكبيرة لهم في إدارة وتشغيل هذه المنظومة بمصر، لما لهم من خبرات واسعة في هذا المجال في عدد من الدول، مثل كندا والبرتغال وسويسرا والبحرين والمغرب.

وجرى الاتفاق على تشكيل لجنة من قيادات وزارة النقل المختصين لعقد لقاءات مكثفة خلال هذا الأسبوع مع التحالف السويدي المصري، والذي يضم «فولفو، جي بي أوتو، ناشيونال إكسبريس (مشغل عالمي)، وحسن علام»، لوضع تصور للنموذج الأمثل للتعاون المشترك بين الجانبين في مجال أتوبيسات BRT، خاصة وأنّ هناك مخططا عاما لتعميم الأتوبيسات على عدد كبير من الخطوط داخل مصر.

وبحث الوزير مع السفير السويدي في القاهرة، التعاون في مجال النقل البحري، حيث يزور وفد من الجانب السويدي، ميناء الإسكندرية غدا، لتفقد مشروعات ميناء الإسكندرية الكبير، الذي تنفذه مصر في إطار مخطط تحويل مصر لمركز عالمي للتجارة واللوجيستيات، على أن يعقب الزيارة لقاءات مكثفة بين المختصين من الجانبين، لاستعراض الفرص الاستثمارية في مجال النقل البحري بمصر، والتي يمكن أن تشكل تعاونا مثمرا بين الجانبين في هذا المجال.