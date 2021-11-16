أخبار البحر الأحمر: مبادرة ادعم سياحة بلدك ومصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث

شهدت محافظة البحر الأحمر، عددا من الأحداث الهامة خلال الساعات القليلة الماضية، يأتي على رأسها استضافة مدينة الغردقة لفعاليات مبادرة «ادعم سياحة بلدك» في النسخة السابعة، بحضور اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، وزياد السيسي مؤسس المبادرة، وفيكتور فوروباييف القنصل الروسي، ولفيف من القيادات الأمنية والسياسية والتنفيذية، وذلك في إطار دعم السياحة، فيما لقي شخص مصرعه وأصيب 3 أشخاص آخرون، في حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة نقل ثقيل بالكيلو 15 طريق رأس غارب الزعفرانة.

الغردقة تستضيف فعاليات مبادرة «ادعم سياحة بلدك»

استضافت مدينة الغردقة، فعاليات مبادرة «ادعم سياحة بلدك»، في النسخة السابعة، بحضور اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر وزياد السيسي مؤسس المبادرة، وفيكتور فوروباييف، القنصل الروسي، ولفيف من القيادات الأمنية والسياسية والتنفيذية، وذلك في إطار دعم السياحة المصرية.

وقال أحمد قنديل، المدير التنفيذي للمبادرة، في تصريحات صحفية، إن الاحتفالية هى المؤتمر السابع للمبادرة، وحصاد 7 سنوات من الجهود الذاتية لضخ المزيد من السياحة الخارجية لدعم السياحة الوطنية والمشاركة ولو بجزء بسيط فى بناء مصر الجديدة تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي الذى يبذل جهودا مضنية لوضع مصر فى مصاف الدول الكبرى.

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث انقلاب سيارة برأس غارب

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق رأس غارب الزعفرانة، تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، إخطارا بحادث تصادم سيارة ملاكي تحمل لوحات «ط ر ص» 224‪1بسيارة نقل ثقيل بالكيلو 15 طريق رأس غارب الزعفرانة وعلى الفور تم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر، وتم الدفع بأكثر من سيارة اسعاف لموقع الحادث وتبين مصرع شخص وإصابة 3 أشخاص، وتم نقل الجثة و المصابين لمستشفي رأس غارب المركزى لتلقي العلاج اللازم..