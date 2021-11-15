محافظ البحر الأحمر عن إلقاء قمامة بالشوارع: غرامة 20 ألف جنيه

علق اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على قرار المحافظة بفرض غرامة مالية على كل من يلقي قمامة في الشوارع، كاشفاً عن أنها تبدأ من ألف جنيه وتصل إلى 20 ألف جنيه كحد أقصى، وموضحاً أن «مدن المحافظة بأكملها، وصلت في الفترة الأخيرة إلى مستوى كبير من التميز والنظافة، ولهذا كان يجب المحافظة على هذا التميز»، موضحاً أن هذا القرار جاء بعد دراسة، وليس من فراغ.

وأضاف «حنفي»، في مداخلة هاتفية، اليوم الاثنين، مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، وتشارك في تقديمه الإعلامية لبنى عسل، أن الفترة الأخيرة شهدت أيضاً بداية عودة النشاط السياحي من جديد، بعدما كان قد توقف بسبب وباء كورونا، ولهذا كان لابد من المحافظة على هذه العودة.

محافظ البحر الأحمر: ألزمنا كل المحلات بوضع صندوق قمامة أمامها

وتابع محافظ البحر الأحمر: «للأسف بعض الناس تستهين بموضوع النظافة، وتلقي قمامة أمام المحلات الخاصة بها، وحتى بالأماكن السكنية، بيبقى موجود صندوق القمامة، لكنهم بيستسهلوا وبيرموا الزبالة برا الصندوق».

وأشار إلى أن المحافظة ألزمت جميع المحلات بوضع صندوق قمامة أمام المحلات واستعمالها لوضع القمامة بها، قبل أن تحصل عليها الشركة المتولية هذه المهمة وتوزعها على مصانع إعادة تدوير المخالفات.

«حنفي»: القرار سيطبق على كل المحافظة بالتدريج

وحول قيمة الغرامة المالية، التي ستطبق على مرتكبي هذه المخالفة، أوضح أنها تبدأ من ألف جنيه وتصل إلى 20 ألف جنيه كحد أقصى، محذراً في ذات الوقت من أن المحافظة من الممكن أن تتخذ إجراءات أكثر صرامة، إذا وجدت أن الأمر يتطلب ذلك.

ونبه «حنفي» إلى أن القرار سيطبق على كل المحافظة بالتدريج، موضحاً أن المحافظة ستبدأ أولاً بالمحال التجارية والمطاعم في الغردقة وعدد من المدن الأخرى، ومن ثم سيتم تعميمه على كل الشوارع في كافة المدن على مستوى المحافظة.