محافظ البحيرة يسلم طلاب الصف الأول الثانوي أجهزة التابلت.. فيديو

قام اللواء هشام آمنه، محافظ البحيرة، اليوم، بتسليم أجهزة التابلت الواردة للمحافظة، لطلاب الصف الأول الثانوي بمدرستي دمنهور الثانوية العسكرية ودمنهور الثانوية بنات، بالتزامن مع بدء توزيع التابلت الخاص بالصف الأول الثانوي بجميع مدارس الثانوي بنطاق المحافظة بإجمالي عدد 34310 أجهزة.

وأشاد محافظ البحيرة، بتجربة التابلت، والتى تتيح الفرصة الكاملة والمتساوية لكل الطلاب، للحصول على المحتوى الرقمي، وتوفير المناهج وسبل الشرح المتعددة، وأداء الامتحانات دون تدخل بشري.

ووجه المحافظ بضرورة تدريب الطلاب على استخدام أجهزة التابلت، وعمل الصيانة الدورية لها، مع التزام الطلاب بالجدية فى التعامل معها، لتحقيق المستهدف منها فى تطوير التعليم ما قبل الجامعي.

جدير بالذكر، أن إجمالى عدد أجهزة التابلت الموجودة بالمدارس الثانوية، بجميع الصفوف للعام الدراسي 2021/2022، بلغت 101 ألفا و434 تابلت.

رافق محافظ البحيرة خلال تسليم التابلت كل من الدكتورة بلبع نائب المحافظ، ويوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، وكامل غطاس رئيس مركز ومدينة دمنهور.

جاء ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، بضرورة الاستفادة القصوى من بنك المعرفة المصري، الذى يعد أحد أهم إنجازات الدولة، وأحد المشروعات الرائدة التي تساهم فى تطوير جودة التعليم فى إطار رؤية مصر 2030، وخطة وزارة التربية والتعليم، للنهوض بالعملية التعليمية وتطويرها.

وفي السياق ذاته، تشهد مدارس محافظة البحيرة، حملات مرورية مكثفة على مختلف الإدارات التعليمية لمتابعة مدى تلقي المدرسين للقاح كورونا.