الحبس 3 سنوات لـ«عامل» هتك عرض طفلة في شارع عام بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، في جلستها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي رئيس المحكمة وأمانة سر محمد فاروق، بحبس عامل 3 سنوات بتهمة هتك عرض طفلة أثناء سيرها في شارع عام بقرية تابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

بلاغ باتهام عامل بهتك عرض طفلة

تعود أحداث القضية رقم 26706 لسنة 2021 جنايات منيا القمح والمقيدة برقم 2652 لسنة 2021 جنايات كلي جنوب الزقازيق، إلى إخطار تلقاه مدير أمن الشرقية بورود بلاغا لمركز شرطة منيا القمح من المدعو «عبدالله.ف.ع»، 29 سنة، مشرف مبيعات مقيم بمركز منيا القمح باتهام «عبدالحي.ع.ر.خ»، 21 سنة، عامل، يقيم بميت بشار مركز منيا القمح، بتهمة هتك عرض الطفلة «ريم.ع.ا.م.ع»، 12 عاما بملامسة جسدها أثناء سيرها في الشارع.

انتقلت قوة من الشرطة لفحص ملابسات البلاغ وتبين من تفريغ كاميرات المراقبة صحة الواقعة وتم ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة .

جنايات الزقازيق تعاقب المتهم بالحبس 3 سنوات

وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأمرت بإحالة المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم بحبس المتهم 3 سنوات .