إزالة 62 تعديا على أراضي أملاك الدولة بمراكز وقرى محافظة المنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مراكز المحافظة تواصل تنفيذ المرحلة الثالثة للموجه 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

حملات إزالة تستهدف مراكز المنيا وسمالوط وبني مزار

وأوضح المحافظ، أن الوحدات المحلية أزالت 62 حالة تعدٍ بالبناء على أملاك الدولة، منها 59 حالة تعدٍ على مساحة 10137 متر مربع، و3 حالات تعدٍ بالزراعة على مساحة 13 قيراطا و10 أسهم، وذلك بمراكز بني مزار وسمالوط والمنيا.

وأكد المحافظ، أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر ولن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة، مشيراً إلى أنه من أولويات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18، الإزالة الفورية لكافة التعديات على مجرى النيل والترع والمصارف المائية، والأراضي الزراعية، بجميع مراكز ومدن المحافظة.

رصد التعديات الواقعة علي نهر النيل والمجاري المائية

وتابع نائب محافظ المنيا، في وقت سابق، أعمال الإزالة الجاري تنفيذها لعدد من الحالات بقرية أسطال بمركز سمالوط، والتي رصدتها وحدة المتغيرات المكانية، حيث أكد أن أعمال الإزالة تجري في كافة المراكز والمدن ولن يتم التهاون أو التراجع في استرداد حق الدولة، مشيراً إلى أن أولويات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18 الإزالة الفورية لكافة التعديات على مجرى النيل والترع والمصارف المائية، والأراضي الزراعية، بجميع مراكز ومدن المحافظة.