إزالة 197 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بأسيوط في 8 أيام

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل تنفيذ المرحلة الثالثة للموجه 18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة وفرض هيبة الدولة على أراضيها، مشيرًا إلى إزالة 4 حالات تعدي على أملاك الدولة بمركز ديروط واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتحويل المخالفات إلى النيابة العسكرية طبقا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية.

محافظ أسيوط: أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر.. ولن يتم التهاون في التعدي عليها

وأكد المحافظ أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر، ولن يتم التهاون فيه، ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة، مشيرًا إلى أنه من أولويات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18 هي الإزالة الفورية لكافة التعديات على مجرى النيل والترع والمصارف المائية والأراضي الزراعية بجميع مراكز ومدن المحافظة، لافتا إلى إزالة 4 حالات تعدي بمركز ديرروط منهم حالتين على أملاك ري بمساحة 114 مترا مربعا مباني، وحالتين على أراضي زراعية بمساحة 20 قيراطا، وذلك بمشاركة محمود نجار، رئيس مركز ومدينة ديروط، ونوابه ورؤساء الوحدات القروية لدشلوط وديروط الشريف، ومسئولي الإزالات وأملاك الدولة والري، بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، وعلى رأسها مديرية الأمن وقوة من مركز شرطة ديروط.

تنسيق بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وجميع الوحدات المحلية

وأضاف اللواء عصام سعد، أن هناك تنسيق مستمر مع كافة الأجهزة المعنية على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام وجميع الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة المختلفة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي، مشيرًا إلى أن إجمالي الإزالات منذ بداية انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18 للإزالات من 6 نوفمبر حتى الآن، بلغ 197 إزالة لحالات تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة بإجمالي مساحة 11765 متر مربع مباني، و308 أفدنة و21 قيراطا و19 سهم زراعة، مشددًا على الأجهزة التنفيذية بعدم السماح بعودة التعديات التي تتم إزالتها مرة أخرى والقيام بحملات مفاجئة للمتابعة الدورية والرصد الفوري لكافة حالات التعدي الجديدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين.