رابط تسجيل الطلاب لتلقي لقاح فايزر.. آمن على الأطفال أقل من 18 عاما

أعلنت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك» رابط تسجيل لقاح كورونا لحصول الطلاب على لقاح فايزر، وذلك عقب الحصول رسميًا على الموافقات من قبل هيئة الدواء واللجنة العلمية العليا بشان مأمونية لقاح كورونا «فايزر» على الأطفال بين عامي 18 و15 عامًا وعدم وجود أي أعراض جانبية من عقب الحصول على الجرعات المضادة لفيروس كورونا.

وكشفت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من الخطوات للدخول على رابط تسجيل لقاح كورونا لحصول الطلاب على لقاح فايزر، وذلك تسهيلا عليهم في أثناء التسجيل على موقع الوزارة البيانات المطلوبة وتحديد كل البيانات المطلوبة وفقا للخانات المحددة على موقع تلقي عملية التسجيل من قبل طلاب المرحلة الثانوية والذين ينطبق عليهم شروط الحصول على اللقاح.

الأعراض الجانبية للقاح فايرز على الأطفال

وحددت وزارة الصحة، مجموعة من الأعراض الجانبية التي تمّ رصدها من خلال التجارب السريرية على الأطفال من هم دون 18 عامًا من قبل الشركة المصنعة للقاح فايزر وتمثلت هذه الأعراض في «آلام بموقع الحقن والإرهاق، والصداع، والام العضلا، والقشعريرية، وآلام في المفاصل، والحمى، وتورم موقع الحقن وإحمرار وغثيان واعتلال العقد اللمفية وانخفاض الشهية».

خطوات الدخول على موقع التسجيل للحصول على لقاح كورونا

- تسجيل الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان.

- الضغط على أيقونة «تسجيل لطلب اللقاح».

- لابد من تحديد الفئة العمرية «الأطفال دون 18 عاما».

- كتابة البيانات الأساسية وهي «اللغة، الاسم الرباعي، الرقم القومي، النوع، تاريخ الميلاد، والمحافظة التي تود تلقي اللقاح بها».

- في حالة عدم استخراج بطاقة الرقم يمكن استخدام شهادة الميلاد مدون عليها الرقم القومي، مدون أعلى شهادة الميلاد للطلاب.

- الإجابة عن سؤال هل تعاني من أمراض مزمنة؟

- حال وجود أي مرض مزمن يجب الضغط على أيقونة «نعم».

- كتابة رقم المحمول.

- التأكّد من صحة البيانات ثم الضغط على «أيقونة استكمال».

- يحصل المواطن على كود مكون من 20 رقمًا عبر رسالة نصية يجب الاحتفاظ به حتى التوجه للحصول على اللقاح.