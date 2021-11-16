وكيل وزارة التعليم بالبحر الأحمر يشهد توزيع تابلت الصف الأول الثانوي

انتهت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر برئاسة هشام منير وكيل الوزارة، من توزيع 3202 تابلت للصف الأول الثانوي بالمدارس الثانوية العامة بالإدارات التعليمية السبعة بمدن المحافظة، بعد سداد التأمين الخاص وسط إجراءات وقائية واحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي بتوجيهات من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

وشهد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم، فعاليات توزيع التابلت بمدرسة الغردقة الثانوية بنات، اليوم، رافقه محمد إبراهيم مدير إدارة الغردقة التعليمية، وكمال سليمان رئيس مجلس أمناء المحافظة، بحضور صباح محمد حسن مديرة مدرسة الغردقة الثانوية بنات، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة بعد التأكد من سداد رسوم التابلت.

توزيع التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي

وأشار هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الثلاثاء، إن الإدارات التعليمية السبعة بمدن البحر الأحمر، انتهت من توزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي بإجمالي 3202 تابلت موزعة على طلاب الانتظام وطلاب الخدمات وطلاب المدارس الخاصة.

ووجه «منير»، غلى تنظيم دورة تدريبية من قِبل أخصائي التطوير التكنولوجي بكل إدارة تعليمية لتنشيط أجهزة التابلت وتدريب جميع الطلاب على كيفية الإستخدام الآمن للتابلت وعدم الخروج من المنظومة التابعة للوزارة، مشيدا بالجهد المبذول من إدارة المخازن والمشتريات وجميع الإدارات التعليمية ومركز التطوير التكنولوجي ومجلس الأمناء لتعاونهم المثمر في توزيع التابلت للصف الأول الثانوي.

ومن جانبه، أوصى وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر بتدشين قافلة تعليمية تجوب إدارات المحافظة وفق أجندة عمل وبرنامج زمني محدد لمتابعة العملية التعليمية بالإضافة إلى عقد ورش عمل لتوحيد الرؤي لمدرس المادة الواحدة.