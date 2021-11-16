انتداب محام لـ«سفاح الجيزة» في قضية قتل زوجته

انتهت منذ قليل، جلسة محاكمة المتهم قذافي فراج عبد العاطي، الشهير بـ«سفاح الجيزة» بالدائرة 27 جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أحمد علي يونس، رئيس محكمة الجنايات، في القضية رقم 5612 لسنة 2021 جنايات الهرم، في تهمة قتل زوجت.

ندب محام لـ«سفاح الجيزة»

وسألت المحكمة المتهم قذافي عما إذا كان لديه محام أو ندب آخر، وذلك عقب انسحاب محاميه، فرد بـ«معنديش مانع»، فقررت المحكمة ندب محام للدفاع عنه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد علي يونس، وعضوية المستشارين أحمد عبدالعزيز صالح وحازم محمد كمال وعمر أحمد شلبي، وسكرتارية محمد عوض محمد وعمر عاشور.

المتهم أوهم زوجته بحل خلافات بينهما

وكشفت تحقيقات شريف كامل وكيل نيابة حوادث جنوب الجيزة بإشراف المستشار يحيي فريد الزارع المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة، أن المتهم قتل المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن عقد العزم على إزهاق روحها فأعد مخططا إجراميا بأن استدرجها إلى شقته التي أعدها مسرحًا لجريمته؛ بزعم حل خلاف بينهما وتخلص منها في الحال.

كان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، قد أحال المتهم قذافي فراج إلى محكمة الجنايات في وقت سابق على خليفة اتهامه بقتل أربعة أشخاص في قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة أشخاص وهم صديقه «رضا» وزوجته «فاطمة زكريا» وشقيقة زوجته الأخرى «نادين» وسيدة مع سبق الإصرار خلال عامي 2015 و2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

استخراج رفات جثامين المجني عليهم

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَل المتهم في القضايا الأربعة من شهادة 17 شاهدًا، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، بالإضافة إلى ما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم، وما ثبت بتقارير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربعة.