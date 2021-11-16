%30 انخفاضا في أسعار الخضروات نتيجة زيادة المعروض

أعلنت شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، انخفاضًا في الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 15% إلى 30%، وفقًا لرصدها لحالة السوق خلال الأيام الحالية.

وتأتي متابعة الشعبة للحركة التجارية بالسوق طبقا لتوجيهات المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، بضرورة متابعة كل شعبة لحالة السوق في قطاعها ورفع تقرير يومي بأخر المستجدات.

انخفاض الأسعار نتيجة زيادة المعروض

وذكر تقرير شعبة الخضروات الأسبوعي، أن هذا الانخفاض يأتي نتيجة زيادة المعروض، إذ أن الأسعار تحكمها آليات العرض والطلب.

وأشار تقرير الشعبة إلى أن كيلو الطماطم يُباع بسعر من 2 إلى 3 جنيهات جملة، ومن 4 إلى 5 جنيهات تجزئة، والبصل من 2.5 إلى 3 جنيهات جملة، ومن 4 إلى 5 جنيهات تجزئة، والبطاطس من 5 إلى 6 جنيهات جملة ومن 8 إلى 9 جنيهات تجزئة، والفاصوليا الخضراء من 5 إلى 6 جنيهات جملة، ومن 7 إلى 8 جنيهات تجزئة، والفلفل الرومي من 2,5 إلى 3 جنيهات جملة، ومن 4 إلى 5 جنيهات تجزئة، والباذنجان من 1,5 إلى 2 جنيه جملة، ومن 3,5 إلى 4 جنيهات تجزئة.

الخيار بـ4 جنيهات والقلقاس بـ6

كما يُباع الخيار من 3 إلى 4 جنيهات جملة، وتجزئة من 5 إلى 6 جنيهات تجزئة، والملوخية من 2 إلى 2,5 جنيه جملة، ومن 3 إلى 4 جنيهات تجزئة، والبسلة من 6 إلى 7 جنيهات جملة، ومن 9 إلى 10 جنيهات تجزئة، والقلقاس من 2.5 إلى 3 جنيهات جملة، ومن 5 إلى 6 جنيهات تجزئة.

التفاح المستورد الأعلى سعرًا

أما عن الفاكهة، فأشار التقرير إلى إن كيلو البرتقال يُباع بسعر من 4 إلى 5 جنيهات جملة، ومن 6 إلى 7 جنيهات تجزئة، والجوافة من 4 إلى 6 جنيهات جملة، ومن 7 إلى 9 جنيهات تجزئة، والموز من 7 إلى 8 جنيهات جملة، ومن 10 إلى 15 جنيهًا تجزئة، والعنب من 5 إلى 8 جنيهات جملة، ومن 10 إلى 15 جنيهًا تجزئة، والتفاح المستورد من 15 إلى 25 جنيهًا جملة، ومن 30 إلى 35 جنيهًا تجزئة.

بدوره، قال حاتم النجيب نائب رئيس الشعبة، إن هناك تنسيقًا كبيرًا مع الجهات المعنية؛ للمساهمة في ضبط السوق، من خلال المساهمة في زيادة المعروض من الخضروات والفاكهة في الأنواع المختلفة، مشيرًا إلى أن الشعبة ترصد حالة السوق بشكل يومي للوقوف على آخر المستجدات، وأسبابها إن وجدت.

وتوقع «النجيب» انخفاضًا جديدًا في أسعار الخضروات، خلال الأيام المقبلة نتيجة زيادة المعروض، بعد طرح المحصول الشتوي الذي يساهم في ضبط السوق.