الغرف التجارية تعلن انخفاض أسعار البيض والدواجن واستقرار الأسماك واللحوم

أكد المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، استجابة الأسواق للجهود المشتركة التي بذلتها الغرف التجارية بالتعاون مع الحكومة لضبط أسعار السلع الغذائية في الأسواق، حيث انخفضت أسعار الدواجن البيضاء وبيض المائدة منذ الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الماضي، وفي طريقها للعودة لمعدلات الأسعار الطبيعية خلال أيام بعد أن كانت قد ارتفعت بشكل كبير خلال الشهرين الماضيين.

جهود حكومية وخاصة للسيطرة على الارتفاع

وأوضح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الأسواق قد شهدت العديد من الجهود الحكومية والخاصة للسيطرة على الارتفاع المفاجئ لأسعار بعض السلع الغذائية، وعلى رأسها الدواجن والبيض والخضروات والفاكهة، وتعاونت وزارة التموين مع القطاع الخاص لطرح بيض المائدة والذي يشكل أهمية كبيرة للأسرة، خاصة مع بداية العام الدراسي الجديد والدواجن ومنتجاتها بمنافذ بيع السلع التموينية ومنافذ جمعيتي لتوفير لأتاحه لتلك السلع.

وتابع العربي، أن الشركات الوطنية قامت بزيادة حجم إنتاجها لتوفير حجم عرض مناسب من تلك السلع يتناسب مع حجم الطلب عليها للسيطرة على ارتفاع الأسعار والذي كان نتيجة مجموعة من المتغيرات غير الاعتيادية التي طرأت على الأسواق.

وأضاف العربي، أن اتحاد الغرف التجارية بالتعاون مع الغرف التجارية بالمحافظات كان يتابع حركة الأسواق على مدار الساعة للتأكد من استجابة الأسواق لجهود تنظيم انسيابية السلع وأسعارها من خلال مجموعة من لجان متابعة الأسواق بالغرف التجارية علي مستوى كافة المحافظات.

انخفاض أسعار كل من الدواجن الحية البيضاء والبلدية

وأشار العربي، إلى أن تقارير متابعة الأسواق التي أعدتها الغرف التجارية بالمحافظات كشفت عن انخفاض أسعار كل من الدواجن الحية البيضاء والبلدية بنسب تتراوح بين 5 % إلى 15 % على مستوى كافة المحافظات ليصل سعرها الحالي إلى حوالي 29 جنيها للكيلو وفي طريقها للعودة للمعدلات السعرية الطبيعية.

ولفت العربي، أن أسعار البيض البلدي الأبيض انخفضت بحدود 8% ويتراوح سعر الكرتونة بين 47 و55 جنيها مقارنة بـ60 جنيهًا، خلال الشهر الماضي، بينما ارتفع سعر بٌيض المائدة الأحمر بحدود 7 % بعد انخفاض مستمر دام على مدار الثلاثة أشهر السابقة.

وأضاف العربي، أن أسعار اللحوم والأسماك استقرت خلال شهر أكتوبر مقارنة بالشهر السابق، كما شهدت أسعار معظم السلع الغذائية ثباتًا على مستوى شهري، بينما ارتفعت أسعار الزيوت نتيجة ارتفاع أسعارها بالأسواق العالمية بنسبة تراوحت بين 5 و 10 %.

وحول أهم المتغيرات التي شهدتها الأسواق خلال الشهر الماضي، استقرت أسعار كافة السلع الغذائية ومنتجات الألبان وأسعار البقوليات والأرز والمكرونة والمسلي والسكر، إلا أن بعض الأقاليم شهدت ارتفاعًا محدودًا في سعر السكر وصل إلى حوالي 26 % في بعض المحافظات.

كما ارتفع أسعار الزيوت بحدود 11%، كما شهدت أسعار المخبوزات والبقوليات ثباتًا سعريًا في أغلب المحافظات، كما انخفضت في بعضها بحوالي 5% على أساس شهري.

وحول الخضر الطازجة كانت حركة الأسواق في الحدود الطبيعية طبقًا لآليات العرض والطلب التي تحدد حجم الإنتاج، حيث تلاحظ انخفاض في أسعار كل من الطماطم والفاصوليا والكرنب والخيار والبطاطس، بينما شهدت بعض الأنواع ارتفاعات طفيفة مثل البامية و الفلفل و الثوم.

وفي الفاكهة شهدت الأسواق تراجعا جماعيا للعديد من الأصناف وتراجعت أسعار العنب والبرتقال والبطيخ والموز وفي تباين لظروف العرض والطلب ودخول موسم جديد ارتفعت بعض أنواع الفاكهة الموسمية والمستوردة.

كما شهدت الأسواق الشهر الماضي استقرارًا في أسعار الأجهزة الكهربائية والملابس الجاهزة والأحذية والمنتجات الجلدية والأدوات المنزلية، ومن المتوقع أن يشهد الشهر الحالي انخفاضًا في أسعار تلك المنتجات نتيجة العروض المستمرة للتخفيضات والتي ستستمر حتى بداية الشهر المقبل.

كما ساد الاستقرار أسعار منتجات الحدايد والبويات والأخشاب والأثاث المنزلي والمكتبي المنظفات والكيماويات والأدوات الصحية والأدوية.