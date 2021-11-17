حالة الطقس اليوم 17-11-2021.. رياح وأمطار غزيرة ورعدية بهذه المناطق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، اليوم الأربعاء، طقسا معتدل الحرارة خلال ساعات النهار، مائلا للحرارة على جنوب سيناء، حارا على جنوب الصعيد، فيما يكون الطقس لطيفا ليلًا في أول الليل، مائلا للبرودة في آخره، وخلال ساعات الصباح الباكر على الأنحاء كافة.

حالة الطقس اليوم في مصر

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن تكون هناك فرص لسقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا «مطروح - الإسكندرية - دمياط - بورسعيد - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الغربية» بنسبة من 40 إلى 50% على فترات متقطعة يصاحبها نشاط للرياح.

فيما تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة صباحًا على مناطق متفرقة من جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى، بنسبة 20% على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وأوضح خبراء الأرصاد، أن البحرين المتوسط والأحمر حالتهما معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيهما بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية على المتوسط، وشمالية غربية على الأحمر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 25 17

الإسكندرية 26 19

وادي النطرون 25 18

طنطا 24 17

شبين الكوم 24 18

دمنهور 24 18

بلطيم 25 17

مطروح 24 18

السلوم 23 16

سيوة 24 16

بورسعيد 25 19

دمياط 25 18

الزقازيق 25 18

المنصورة 24 17

الإسماعيلية 26 14

السويس 26 15

العريش 26 18

رفح 25 18

رأس سدر 26 17

نخل 26 11

نويبع 26 21

طابا 25 20

كاترين 20 12

الطور 26 20

شرم الشيخ 29 20

الغردقة 29 20

مرسى علم 28 19

الفيوم 27 14

بني سويف 27 16

المنيا 27 16

أسيوط 28 14

سوهاج 30 17

قنا 32 16

الأقصر 32 15

أسوان 32 19

إدفو 29 19

أبو سمبل 30 20

الوادي الجديد 32 16

شلاتين 29 19

أبو رماد 28 18

حلايب 28 20

رأس حدربة 27 20