الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة بدءا من السبت: منخفض جوي قطبي

حذّرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة من عدم الاستقرار في الطقس على البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، فضلًا عن انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

منخفض جوي قطبي يضرب البلاد

وقال الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ هناك منخفض جوي قطبي في طبقات الجو العليا يؤثر على مصر بكتلة هوائية باردة تعمل على انخفاض درجات الحرارة على سطح الأرض ونشاط للرياح وتكاثر السحب الممطرة على محافظات شمال البلاد والسواحل الشمالية والوجه البحري وتمتد فرص الأمطار لتشمل القاهرة الكبرى.

وينصح «شاهين» خلال هذه الفترة بعدم تخفيف الملابس، وارتداء القطع الخريفية التي تميل إلى الشتوية، نظرًا لانخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ بدءًا من الأسبوع المقبل، مؤكدًا أنّ الحديث عن ارتداء الملابس الشتوية لا يزال مبكرًا، فهناك نحو 30 يومًا على نهاية فصل الخريف، والذي يُعرف بتقلباته الجوية الحادة والسريعة.

أمطار خفيفة على القاهرة اليوم

وأشار خبراء هيئة الأرصاد إلى أنّ الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري بنسبة 20 إلى 3-% تقريبًا، من الساعة 10 مساءً وحتى صباح غدِ الأربعاء.

كما يكون هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية «السلوم - مطروح - الإسكندرية»، بنسبة 30% على فترات متقطعة.

كما تتعرض مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا لتساقط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا بنسبة 40 إلى 50% على فترات متقطعة يصاحبها نشاط للرياح، وتكون خفيفة يوم الخميس على مناطق من السواحل الشمالية بنسبة 30%.

ومن المتوقع وفقًا لخبراء الأرصاد، أن تتكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.