الأرصاد: أمطار متوسطة الشدة على مناطق متفرقة تصل إلى القاهرة غدا

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنّ جنوب البلاد شهد خلال اليومين الماضيين، أمطار غزيرة ورعدية على مناطق كثيرة، منها حلايب وشلاتين وأسوان والأقصر وسوهاج، والمناطق القريبة من سلاسل جبال البحر الأحمر، حيث تكونت السيول وتجمعت المياه في الأودية.

لمحافظة أسوان النصيب الأكبر من هطول الأمطار

كان لمحافظة أسوان النصيب الأكبر من هطول الأمطار وانتشار أصوات الرعد وأضواء البرق، حيث غمرت المياه شوارع أسوان بعد الأمطار التي استمرت نحو ساعتين متواصلتين، وتعرّض عدد من أهالي أسوان، للدغات العقارب بسبب المياه الغزيرة التي أخرجتها من أماكنها.

تأثر السواحل الغربية بسقوط الأمطار

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر حسابها على فيس بوك، أنّ طقس اليوم يشهد سقوط أمطار، حيث تتأثر السواحل الغربية بسقوط أمطار تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة، على السلوم ومطروح، وتصل في نهاية الفترة إلى الإسكندرية، لكن مع نهاية يوم الثلاثاء وبداية من الساعات الأولى ليوم الأربعاء، تمتد الأمطار لتشمل الدلتا وتصل إلى القاهرة.

ويسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على الأنحاء كافة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر، على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، ومتوقع أن تكون كما يلي:

القاهرة 26 18

الإسكندرية 25 19

وادي النطرون 25 18

طنطا 26 17

شبين الكوم 26 18

دمنهور 25 18

بلطيم 25 17

مطروح 24 18

السلوم 23 16

سيوة 25 15

بورسعيد 25 19

دمياط 25 18

الزقازيق 26 18

المنصورة 26 18

الإسماعيلية 26 17

السويس 27 19

العريش 26 19

رفح 27 18

رأس سدر 26 17

نخل 25 11

نويبع 25 21

طابا 25 20

كاترين 20 12

الطور 27 20

شرم الشيخ 27 20

الغردقة 28 20

مرسى علم 28 19

الفيوم 26 16

بني سويف 26 16

المنيا 27 16

أسيوط 27 17

سوهاج 27 17

قنا 28 16

الأقصر 28 19

أسوان 29 20

إدفو 29 20

أبو سمبل 28 20

الوادي الجديد 28 18

شلاتين 27 19

أبو رماد 27 19

حلايب 26 20

رأس حدربة 26 20