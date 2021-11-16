الأرصاد: انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وأمطار خفيفة حتى صباح الغد.. فيديو

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، حالة الطقس اليوم، الثلاثاء، إذ تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، وأن يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، وحار على جنوب الصعيد.

الطقس لطيف على الأنحاء كافة في أول الليل

وتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أيضا أن يكون الطقس لطيفًا ليلا على الأنحاء كافة في أول الليل، ومائلا للبرودة في آخره، مع تكون شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية للقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية والسلوم ومطروح والإسكندرية، على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة مساءً وحتى صباح الغد على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، والتي متوقع أن تكون كالآتي:

القاهرة العظمى 26 والصغرى 18.

الإسكندرية العظمى 25 الصغرى 19.

مرسى مطروح العظمى 24 والصغرى 18.

سيوة العظمى 25 والصغرى 15.

بورسعيد العظمى 25 والصغرى 19.

دمياط العظمى 25 والصغرى 19.

الإسماعيلية العظمى 26 والصغرى 17.

السويس العظمى 27 والصغرى 19.

العريش العظمى 26 والصغرى 19.

سانت كاترين العظمى 20 والصغرى 12.

طابا العظمى 30 والصغرى 20.

شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 20.

الغردقة العظمى 28 والصغرى 20.

الفيوم العظمى 26 والصغرى 16.

بني سويف العظمى 26 والصغرى 16.

المنيا العظمى 27 والصغرى 16.

أسيوط العظمى 27 والصغرى 17.

سوهاج العظمى 27 والصغرى 17.

قنا العظمى 28 والصغرى 16.