انسحاب محامي «سفاح الجيزة»: الإعدام في انتظاره

انسحب محامي المتهم قذافي فراج عبد العاطي، والمعروف إعلاميًا باسم «سفاح الجيزة»، من قضية قتل زوجته فاطمة زكريا، وذلك عقب انتهاء جلسة محاكمته منذ قليل بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار أحمد علي يونس.

انسحاب محامي سفاح الجيزة

وعلق المحامي على قرار انسحابه قائلًا: « كده كده القضية خسرانة»، مؤكدًا أن المتهم قذافي فراج ينتظر حكم الإعدام خاصة أنه قتل زوجته عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، واعترف بتفاصيل جريمته.

وكانت قد قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بسجن أكتوبر المركزي، برئاسة المستشار أحمد علي يونس، بتأجيل جلسة محاكمة قذافي فراج عبد العاطي المعروف إعلاميًا باسم «سفاح الجيزة»، والمتهم بقتل زوجته فاطمة زكريا إلى جلسة 20 ديسمبر المقبل، لتقديم المحامي الأصيل مستند بالانسحاب من الدفاع عن المتهم.