محافظ قنا يجري جولة تفقدية لمتابعة المشروعات الخدمية بمركز قفط

أجرى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جولة ميدانية بمركز قفط، لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم، وقياس مدى رضاهم عنها.

استهل محافظ قنا جولته، بتفقد عدد من المشروعات الاستثمارية بالمنطقة الصناعية بكلاحين قفط، وذلك في إطار المتابعة الدورية لمعدلات أداء المشروعات الجاري تنفيذها بالمناطق الصناعية.

وتابع محافظ قنا سير العمل بمحطة الرفع الرئيسية ضمن مشروع الصرف الصحي لمدينة قفط، موجها مسئولي الشركة المنفذة بمتابعة المشروع، وإجراء أعمال الصيانة الدورية له، لضمان استمرار عمله بالكفاءة المطلوبة، وتقديم أفضل الخدمات الأساسية للمواطنين، خاصة أن مشروعات الصرف الصحي تعتبر من أهم المشروعات التنموية، وإحدى الركائز الأساسية للتنمية المستدامة التي تولي لها المحافظة أولوية خاصة في تنفيذها.

جولة في المركز التكنولوجي

واستكمل «الداودي»، جولته بتفقد المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، لمتابعة الخدمات التي يقدمها المركز عن طريق نظام الشباك الواحد من خلال استقبال الشكاوى وطلبات التصالح على مخالفات البناء، وطلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، موجها العاملين بالمركز التكنولوجي، بتقديم الخدمات بصورة حضارية وسريعة ودقيقة، وذلك لتحسين أداء العمل ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، بالإضافة إلى المساهمة في استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد، وصولا إلى رضاء المواطنين.

محافظ قنا يوجه بضرورة رفع تراكمات القمامة

كما وجه محافظ قنا، خلال جولته التفقدية، مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، بضرورة رفع تراكمات القمامة والمخلفات بمنطقة العمارات السكنية بقرية الكلاحين، مع استمرار أعمال رفع المخلفات وتجمعات القمامة بكل الشوارع أولاً بأول، وتوزيع صناديق القمامة فى المناطق ذات الكثافة السكانية، مناشدا المواطنين بضرورة إلقاء القمامة فى الأماكن المخصصة لها ومساعدة الأجهزة التنفيذية على خلق بيئة صحية وآمنة للمواطنين، والحفاظ على المظهر الحضارى للشوارع.