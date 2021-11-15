محافظ قنا يجري جولة تفقدية لمشروعات «حياة كريمة» بجزيرة الحمودي 

تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، عددا من المشروعات الخدمية التى يجرى انشائها ضمن مبادرة حياة كريمة بجزيرة الحمودي التابعة لمركز ومدينة الوقف، اليوم، رافقه اللواء طارق رسلان، وأسامه الهوارى عضوا مجلس الشيوخ، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

تفقد مشروعات حياة كريمة بالوقف

استهل «الداودي»، جولته بمتابعة الأعمال الإنشائية والتشطيبات بنقطة إسعاف القرية، والمقامة علي مساحة 350 مترا، مكونة من طابقين، حيث تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بها وجاري إنهاء التشطيبات وسوف تضم سيارتىّ إسعاف مجهزتان على أعلى مستوى، لتضاف للخدمة التي يقدمها مرفق الإسعاف بالمحافظة للمساعدة على سرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة، من أجل توفير حياة كريمة وآدمية للمواطن القنائي .

كما تابع محافظ قنا جولته بتفقد الموقع المقترح لإنشاء محطة رفع صرف صحي على مساحة 4200 م، مشيرا إلي أنه تم تمهيد الأرض ووضع تربة الأساس وتتولي الهيئة الهندسية التصميمات اللازمة للمحطة تمهيدا لبدء الأعمال الإنشائية بها، واختتم محافظ قنا جولتة بمتابعة الأعمال الإنشائية بمركز الأمومة والطفولة على مساحة 1000 م والتى يجري انشائها ضمن مشروعات التضامن الاجتماعي التي تستهدفها مبادرة حياة كريمة .

محافظ قنا يشدد على سرعة تنفيذ المشروعات

وشدد «الداودي»، علي مسؤلي الشركات المنفذة ضرورة العمل على مدار الساعة والالتزام بالجدول الزمني المحدد مع ضمان تحقيق معايير الجودة المطلوبة وفقًا لأعلى المواصفات، لافتًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات «حياة كريمة»، أولاً بأول، وذلك فى ضوء الأهمية الاستراتيجية والاجتماعية للمشروع وأثره في توفير حياة تليق بكل مواطن مصري .