تنفيذ 90% من أعمال مجمع خدمات المراشدة.. ونائب محافظ قنا يكشف موعد تسليمه

أكد حازم عمر نائب محافظ قنا انتهاء 90٪ من الأعمال الإنشائية والتشطيبات بمبنى مجمع الخدمات الحكومية بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، موضحا في بيان اصدره اليوم، أنه زار موقع العمل للاطمئنان على انتظام معدلات التنفيذ، ورافقه إبراهيم خلاوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، لافتا إلى أن الزيارة تأتى ذلك في إطار المتابعة الدورية للمشروعات التي تنفذ ضمن المشروع القومي لتنمية قرى الريف المصري، والذي يمثل المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وفقا لتوجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا.

تفاصيل مجمعات خدمات قرية المراشدة

أوضح نائب محافظ قنا أن المجمع مقام على مساحة 420م٢ ويتكون من ثلاث طوابق، تضم «وحدة محلية، مجلس محلى، مكتب بريد، شهر عقاري، سجل مدني، وحدة تضامن اجتماعي، مركز تكنولوجي، مكتب تموين»، بتكلفة مالية تصل إلى 13.5 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ المجمع في الأول من ديسمبر المقبل.

19 مجمع خدمي في 5 مراكز

نائب محافظ قنا، قال إن مبادرة حياة كريمة تستهدف تنفيذ 19مجمع خدمات بالمراكز المستهدفة بواقع «5مجمعات بمركز أبوتشت، 5 مجمعات بمركز دشنا، 5مجمعات بمركز قوص، 3مجمعات بمركز فرشوط، مجمع خدمات بمركز الوقف».

وأكد أن هذه المجمعات سوف تُنهى معاناة سكان القرى في الحصول على الخدمات، وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة في ملف التحول الرقمي، والحصول على الخدمة بسهولة ويسر.