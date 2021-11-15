محافظ قنا يواصل جولته بمشروعات «حياة كريمة» بتفقد الأعمال الإنشائية

تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الأعمال الإنشائية بالمركز الطبي الذي يجري إنشاؤه بقرية «فاو قبلي»، التابعة لمركز دشنا، وذلك ضمن مبادرة «حياة كريمة»، رافقه اللواء طارق رسلان، و أسامه الهواري عضوا مجلس الشيوخ، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، والدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة ومسؤلي الهيئة الهندسيه للقوات المسلحة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

المركز الطبي على مساحة 1000 متر

أوضح محافظ قنا أن المركز الطبي مقام على مساحة 1000 م٢ ويتكون من ثلاثة طوابق بتكلفة مالية تصل إلى 45 مليون جنيه بنسبة تنفيذ بلغت 15٪، مؤكدا أن المركز سوف يسهم في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالقرية .

محافظ قنا: المجمع الطبي يلبي احتياجات المواطنين

وأشار «الداودي»، إلى أن المنشآت الطبية التي يجرى تنفيذها ضمن مبادرة «حياة كريمة»، سوف تسهم في تلبية الاحتياجات الطبية المختلفة للمواطنين، مؤكدا أن جميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة طبقا للمعايير والمواصفات الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل المُقرر تطبيقها بالمحافظة خلال الفترة المقبلة.

وكان محافظ قنا، تفقد مشروعات حياة كريمة بمركز الوقف وخاصة مشروعات جزيرة الحمودي، حيث يوجد بها مشروعات خدمية من صحة وتعليم وغي ها من المشروعات التي تدعمها حياة كريمة، وطالب محافظ قنا المقاولين بالسير في تنفيذ تلك المشروعات وفق الخطة الموضوعة.