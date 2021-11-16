المشدد من 5 لـ10 سنوات للمتهمين في قضية الاتجار بالبشر بالأزبكية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، معاقبة 15 متهما، بالسجن من 5 إلى 10 سنوات؛ لإدانتهم بالاتجار بالبشر في منطقة الأزبكية، متخذين مصطلح تشغيل العمالة المنزلية كستار لإخفاء تجارتهم عن أعين الجميع.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري وأمانة سر مجدي شكري أسعد وهاني شحاته حسن.

أسماء المتهمين

والمتهمون في أوراق القضية، التي حملت رقم 7175 لسنة 2021 جنايات الدقي، المقيدة برقم 1123 لسنة 2021 كلي شمال الجيزة، هم: «ع. م»، تعمل محامية حرة، وصاحبة مكتب لإلحاق العمالة المنزلية، «م. س»، 24 عاما، «ع. ع»، «إ. ع»، «أ. ف»، «أحمد. ع»، «أ. أ»، «ا. ح»، «م. ع»، «ع. أ»، «ع. ف»، «ف. م»، «ن. ق»، «م. ح»، «أ. م».

استغلال السيدات بوظائف العمل المنزلي

وكشف أمر الإحالة، قيام المتهمين من الأول إلى السادس بتأسيس جماعة إجرامية منظمة لذلك العرض السالف البيان تزعمتها المتهمة الأولى، تخصص نشاطهم في استقطاب النساء ذوات الظروف الاجتماعية الشاقة عن طريق الإعلان من خلال الكيان التجاري الخاص بالمتهمة الأولى وهي شركة «البرنسيسة» لإلحاق العمالة المنزلية عن وظائف للعمل المنزلي، برواتب مجزية؛ للتمكن من السيطرة عليهن واستغلالهن من قبل مستخدميهن، ومنهم المتهمين من السابع إلى الخامس عشر من أجل الحصول على منفعة مادية للمتهمين من الأول حتى السادس، تمثلت في مبالغ مالية ومنفعة جنسية للمتهمين الثاني ومن السابع إلى الخامس عشر.