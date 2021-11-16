توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار غزيرة ورعدية ورياح خفيفة

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا يتضمن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، في الفترة من الأربعاء الموافق 17 نوفمبر الجاري، حتى الجمعة الموافق 19 من الشهر ذاته.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد البلاد طقسًا معتدلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلًا للحرارة على جنوب سيناء، حارًا على جنوب الصعيد، ويكون الطقس لطيفًا في أول الليل، مائلًا للبرودة في آخره وفي ساعات الصباح الباكر على الأنحاء كافة.

أماكن سقوط الأمطار

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تكون الفرصة مهيأة غدًا لسقوط أمطار خفيفة صباحًا على مناطق متفرقة من جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى بنسبة 20% على فترات متقطعة، وتكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا «مطروح - الإسكندرية - دمياط - بورسعيد - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الغربية» بنسبة من 40 إلى 50% على فترات متقطعة يصاحبها نشاط للرياح.

أما الخميس فتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري بنسبة 30% على فترات متقطعة، وتكون أيضًا يوم الجمعة خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية بنسبة 30% على فترات متقطعة.

شبورة كثيفة ونشاط للرياح

ومن المتوقع وفق خبراء الأرصاد أن تشهد البلاد تكوّن الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء يومي الخميس والجمعة.

وتنشط الرياح يوم الجمعة على مناطق من شمال الصعيد جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال 72 ساعة مقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 17 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 16.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 18 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 19 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.