الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار خلال 72 ساعة: غزيرة ورعدية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات خبرائها بشأن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غدًا، حيث تكاثرت السحب منذ قليل على غرب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السلوم ومطروح، تتقدم للداخل مع الوقت لتصل إلى الإسكندرية والدلتا.

خريطة سقوط الأمطار غدًا

وفي بيان صادر عن الهيئة قبل قليل، يتوقع الخبراء أن تشهد مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا «مطروح - الإسكندرية - دمياط - بورسعيد - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الغربية» سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، تكون رعدية أحيانًا بنسبة من 40 إلى 50% على فترات متقطعة يصاحبها نشاط للرياح.

فيما تشهد مناطق متفرقة من جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى لتساقط أمطار خفيفة صباحًا بنسبة 20% على فترات متقطعة.

خريطة سقوط الأمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة

ومن المتوقع وفقًا لخبراء الأرصاد، أن تكون الفرصة مهيأة يوم الخميس لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري بنسبة 30% على فترات متقطعة، يصاحبها نشاط للرياح على مناطق متفرقة من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

أما يوم الجمعة، تتساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية بنسبة 30% على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق متفرقة من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

شبورة مائية كثيفة على الطرق

ويقول الخبراء وفقًا للخرائط ومخرجات النماذج العددية، إنّ الشبورة المائية تتكوّن في الفترة من 5 لـ7 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرة والوجه الحبري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما حذّرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة من عدم الاستقرار في الطقس على البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، فضلًا عن انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وذلك بسبب تأثير منخفض جوي قطبي في طبقات الجو العليا على مصر بكتلة هوائية باردة تعمل على انخفاض درجات الحرارة على سطح الأرض ونشاط للرياح وتكاثر السحب الممطرة.