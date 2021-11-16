طريقة التقديم لوظائف الإنتاج الحربي لخريجي هندسة وتجارة

يبحث عدد كبير من المواطنين عن طريقة التقديم للوظائف التي أعلنتها الهيئة القومية للإنتاج الحربي في شركاتها، للحاصلين على المؤهلات العليا سواء بكالوريوس هندسة تخصص مدني وعمارة، وبكالوريوس تجارة تخصص محاسبة، ويستمر التقديم لمدة 15 يوما منذ بدء التقديم أول أمس الموافق الأحد 14 نوفمبر.

طريقة التقديم لوظائف الإنتاج الحربي

ويمكن التقديم للوظائف من خلال ملء البيانات المطلوبة باستمارة التقديم على موقع وزارة الإنتاج الحربي، ويستمر التقديم حتى يوم 28 نوفمبر الحالي.

شروط وظائف الإنتاج الحربي

وجاءت الشروط المطلوبة للتقدم لشغل وظائف الإنتاج الحربي على النحو التالي:

- ألا يزيد السن عن 30 عاما في 1 نوفمبر 2021.

- الحصول على جنسية جمهورية مصر العربية.

- اللياقة الصحية.

- أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور.

- القبول بالعمل في جميع محافظات الجمهورية.

- ألا يقل تقدير التخرج عن جيد جدًا.

- إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

- اجتياز اختبارات التقييم اللازمة.

ويكون المتقدم الحاصل على بكالوريوس تجارة تخصص محاسبة لديه خبرة في إحدى المجالات التالية: التسجيل بالدفاتر المحاسبية، وإعداد الإقرارات الضريبية الشهرية والسنوية، إجراءات المناقصات، وأعمال فض المظاريف، والبت والترسية، ومراجعة المستخلصات، ومتابعة وصياغة العقود وخطابات الضمان.

أما الحاصل على بكالوريوس هندسة، فاشترطت الوزارة أن يجيد العمل على برامج الرسم الهندسي والتصميمات الهندسية، ولديه خبرة في مجال أعمال الإنشاءات والمقاولات.

قواعد اختبارات وظائف الإنتاج الحربي

وحددت وزارة الإنتاج الحربي قواعد اختبارات الوظائف من خلال الصفحة الرسمية لها على موقع فيس بوك على النحو التالي:

- اختبار المتقدمين بقطاع التدريب التابع للإنتاج الحربي، بواسطة لجان متخصصة في موعد يتم تحديده لاحقًا.

- قبول الأعداد المطلوبة طبقًا لترتيب المتقدمين في نتيجة الاختبار، وبعد مراجعة أصول المستندات الدالة على انطباق الشروط الموضحة بعاليه على المتقدم.

ولن يلتفت إلى الطلبات غير المستوفاة للشروط بعاليه أو التي ترد باليد أو بالبريد.