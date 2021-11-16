أهالي المناطق المنكوبة بأسوان: مش عاوزين غير بيوت بطوب وخرسانة «فيديو»

رصد الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري أضرار السيول مع أهالي قرية الكوبانية بأسوان، موضحا أن المنازل التي هدمت نتيجة للسيول هي منازل مبنية من الطوب اللبن، وتسببت السيول في هدمها، ولكن من المقرر أن يزور البرنامج تلك المنازل مرة أخرى بعد شهور وسيكون الوضع مختلف تماما.

وأوضح الحسيني خلال حديثه بحلقة خاصة لبرنامج «التاسعة» من أسوان، «اللي حصل إن الناس دي يوم الجمعة تفاجأت بمياه السيول تدخل بيوتهم وتهدم كل شيء، واللي كان عنده عفش وأجهزة كله راح في السيل، ولكن هنشوف طلبات أهالينا هنا وننفذها علشان ده حقهم علينا».

عم عبده: «مش عاوز غير بيت يستحمل»

والتقى «الحسيني» بأحد الأهالي بقرية الكوبانية بأسوان، وهو «عم عبده»، الذي روى ما حدث يوم الجمعة الماضية قائلا، «السيول نزلت واحنا نايمين أخدت عيلتي وطلعنا بمكان عالي في الجبل وجينا لقينا البيت واقع، المباني ما استحملتش لأنها قديمة، والسيل وقع 4 بيوت لـ4 أسر، وكلنا من عيلة واحدة».

وأضاف عم عبده، «أنا مش عاوز غير ارتاح بس ويكون في بناء شديد وطوب وخرسانة وبيوت تستحمل، ومش عاوز حاجة تاني».

فيما قال مواطن آخر من أهالي الكوبانية، إنه يوم الجمعة كان يشاهد مباراة القمة بين نادي الزمالك والنادي الأهلي، وعاد لمنزله وجده منكوبا على إثر السيول.

أغلب المباني في قرى محافظة أسوان بالطوب اللبن

فيما كشف تامر محمد، أحد مسؤولي محافظة أسوان الخطوات التي ستحدث لإعادة بناء وتعويض أهالي قرية الكوبانية، موضحا أن أغلب المباني في قرى محافظة أسوان بالطوب اللبن ولذلك انهارت مع وجود السيول، ولكن سيتم ترميم المنازل التي حدث بها تصدعات وشروخ وبناء المنازل التي انهارت مع تعويض الأهالي عن الأجهزة الكهربائية التي كانت في المنازل.

إخلاء الأهالي من المناطق المنكوبة لمناطق أخرى آمنة لمدة 6 أشهر

وأوضح مسؤول المحافظة، أنه جرى تشكيل لجنة من قبل الشؤون الاجتماعية لحصر الخسائر، وكل منزل تضرر سيعوض أصحابه، مؤكدا أنه سيجرى إخلاء الأهالي من المناطق المنكوبة لمناطق أخرى آمنة لمدة 6 أشهر لحين الانتهاء من إعادة تشييد المنازل.