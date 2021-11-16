الحسيني عن سيول أسوان: الناس في مأساة واستقبلونا أحسن استقبال (فيديو)

قال الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، إنّ البرنامج كان يجب أن يصوّر حلقة من أسوان للمرور على الأهالي ومعاينة نتائج وأضرار السيول التي انهمرت بشدة الجمعة الماضي، والتي خلّفت وراءها مناطق منكوبة بمحافظة أسوان، موضحا أنّ المحافظة لم تدخر وسعا في العمل منذ اللحظة الأولى، لكن الأمر كبير للغاية.

الحسيني: تواصلنا مع الجهات المعنية

وتطرق الحسيني، خلال حديثه في حلقة خاصة لبرنامج «التاسعة» من أسوان، إلى استعدادات العاملين فيث برنامج التاسعة لإغاثة قرية الكوبانية من أضرار السيول بأسوان، قائلا: «تحدثت على الهواء مباشرة وطالبت بضرورة الذهاب إلى أسوان بأسرع وقت ممكن، وبالفعل انتهت الحلقة، وبمجرد الخروج من الاستديو وجدت زملائي في البرنامج يخبرونني بأنّ فريق عمل البرنامج سيتجه لمدينة أسوان، وبدأنا الاجتماع والتفكير والتنسيق، وأصبح الجميع يهاتف مصادره والمسؤولون، سواء المحافظ ومسؤولو المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومسؤولو حزب مستقبل وطن، والمسؤولون بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووزارة الري والتضامن والصحة، وغيرها من الجهات المعنية».

الحسيني: روحنا على الأماكن المنكوبة

وأضاف الإعلامي: «بدأنا نتواصل مع زملائنا في أسوان، الأساس والهدف بالنسبة للبرنامج هو الوصول للأماكن المنكوبة والمعاينة بنفسنا، أنا من أنصار مقولة اللي سمع مش زي اللي شاف، مهما سمعنا من حكاوي شيء، واللي هنشوفه بعنينا حاجة تانية، مبحبش زمايلي ينزلوا يصوروا فيديوهات وتقارير أنا مش بتاع الكلام ده، أنا بحب أنزل بنفسي، روحنا على مطار القاهرة صالة 3، وأخدنا الطيارة ونزلنا على مطار أسوان وأول ما نزلنا لقينا راجل أسواني مستنينا بالميكروباص، وروحنا على الأماكن المنكوبة».

الحسيني: أهالي أسوان ملايكة نازلين من السما

واستكمل الحسيني، أنّ المفاجأة الكبرى بالنسبة له كانت أهالي أسوان: «ملايكة نازلين من السماء، مببالغش أنا بتكلم جد، وبقول الكلام ده من وقت ما اتعرفت على أهالينا في أسوان من وأنا عندي 16 و17 سنة، أول ما وصلنا الأماكن المنكوبة لقينا البيوت مبقتش موجودة ونزلت على الأرض لأنها كانت معمولة من الطوب النيّ، والبيت مبقاش موجود والميّة بوشت الحيطان، ومع ذلك ملقتش حد صوته عالي من الأهالي، وملقتش حد بيتكلم باستياء».

وأوضح الإعلامي، أنّ أهالي أسوان استقبلوهم بمنتهى اللطف والجمال والترحاب: «الناس بيوتها على الأرض ومع ذلك استقبلونا بصينية عليها كبايات عصير مانجا أد كدا، وبيوزعوا علينا وبيقولوا لنا اقعدوا اتعشوا معانا».

153 منزلا منهارا في بنبان

وتابع الحسيني: «هو إيه الجمال والحلاوة والسلم والسلام النفسي والتصالح مع النفس ده، وفي هدوء شديد ناس قعدت تحكي مأساتها من يوم الجمعة، وبالفعل التحرك من الحكومة بدأ، لكنهم في مأساة، مفيش خلاف على كدا»، مشددا على أنّ الموقف يستدعي تكاتف جميع المصريين، فمنطقة «بنبان» فقط بها 153 منزلا منهارا.