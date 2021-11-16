محافظ أسوان يشدد على أهمية البدء في أعمال الترميمات للمنازل المتضررة

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اجتماعاً مع ممثلي المجتمع المدني الذين بادروا بتقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية للمتضررين من تداعيات السيول التي شهدتها بعض مدن المحافظة منذ 3 أيام، بحضور نائبي المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد، وأحمد شعبان، بجانب اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، بالإضافة إلى مديري الإسكان والتضامن الإجتماعي والمشروعات، علاوة على رؤساء مراكز و مدن أسوان ودراو وكوم أمبو.

إجراءات عبور الأزمة

وخلال الاجتماع، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهالي أسوان لعبور تداعيات هذه الأزمة، حيث أعطى توجيهاته بسرعة توفير الاعتمادات اللازمة للتعامل مع الأضرار المختلفة الناجمة عن أزمة السيول، لافتاً إلى وجود متابعة يومية من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، للإطمئنان على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، بجانب التواصل المستمر من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية مع المحافظ لمتابعة الأوضاع الحالية.

حصر المنازل المتضررة من السيول

ووفقا لبيان صحفي، كلف المحافظ بأهمية حصر المنازل التي تشبعت بالماء للتعامل السريع معها لاحتمالية تعرضها للإنهيار من أجل الحفاظ على سلامة أرواح وممتلكات المقيمين فيها، وأكد المحافظ على دور منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال والمستثمرين والمتطوعين من الشباب وغيرهم في المشاركة المجتمعية الجادة لمساندة الأجهزة الحكومية في تخطي الأزمات وهو ما ظهر جلياً على مدار الفترة الماضية أثناء مواجهة تداعيات أزمة كورونا.

بدء أعمال الترميم للمنازل المتضررة

وطالب بأهمية الإسراع بالتواجد الميداني داخل القرى والمناطق المتضررة والبدء فوراً في أعمال الترميمات والإنشاءات للمنازل التي شهدت انهيارات جزئية أو كلية والدفع بالخامات ومواد البناء ، لأن ذلك سيبث الطمأنينة في نفوس الأسر والأهالي بمدى حرص الجميع على الوقوف بجانبهم وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم ، وشدد أشرف عطية على سرعة الانتهاء من تجهيز مساكن الإيواء العاجل بالعلاقي بإجمالي 504 وحدة سكنية، بجانب 39 وحدة بالصداقة القديمة و24 وحدة بالطويسة بدراو، وتوفير كافة المرافق الأساسية والخدمات بها لاستكمال نقل واستضافة الأسر المتضررة من السيول، حيث تم نقل 12 أسرة من الكوبانية و6 أسر من غرب سهيل و5 أسر من الشلال لمساكن الإيواء بالعلاقي عن طريق أتوبيسات وسيارات خاصة بالمحافظة ، كما سيتم توفير أتوبيسات من مشروع النقل الجماعى لتسهيل تنقل هذه الأسر من محال إقاماتهم إلى وسط المدينة.

وكلف المحافظ بضرورة التعامل بكل نزاهة وشفافية ودقة ودون أي تلاعب أو تجاوزات أثناء حصر جميع المنازل المتضررة التي شهدت انهيارات جزئية أو كلية بحيث يقوم بالتوقيع على الإستمارة كافة أعضاء اللجنة لتحمل المسئولية كاملة بهدف تحقيق العدالة المطلوبة لتوصيل الحقوق لمستحقيها بعيداً عن أي مجاملات، على أن يتوازى مع ذلك ضرورة إعادة إنشاء المنازل التي كانت موجودة داخل مخرات السيول وتعرضت للإنهيار بعيداً عن هذه المخرات لتكون آمنة بشكل كامل .